UFAL Em 2023, Maceió entrou em alerta máximo devido ao risco de afundamento de solo

O afundamento do solo pode avançar durante anos sem ser percebido. Quando surgem rachaduras em edifícios, deformações nas ruas e danos à infraestrutura, o problema pode já estar em estágio avançado. Na América Latina, cidades como Cidade do México , Maceió e Recife enfrentam diferentes manifestações desse fenômeno, conhecido como subsidência.

Uma análise da EarthDaily, baseada em dados do satélite Sentinel-1, identificou deformação máxima de aproximadamente 272 milímetros na linha de visada do satélite em pontos da Cidade do México entre setembro de 2025 e agosto de 2026.

Construída sobre o antigo Lago Texcoco, a capital mexicana sofre há décadas com a extração de água subterrânea, que provoca a compactação dos sedimentos e o afundamento do terreno.

Divulgação/Ufal Casa vazia após evacuação forçada em bairro afundado de Maceió (AL)





No Brasil, estudo publicado na revista Remote Sensing, em dezembro de 2025, identificou cerca de 55 km² com movimentações associadas à subsidência em Maceió entre 2016 e 2024, aproximadamente um décimo do município. Desse total, 5 km² registraram afundamento superior a 10 milímetros por ano.

Em Recife, pesquisa publicada na mesma revista, em 2024, apontou taxas de até 25 milímetros anuais em áreas da zona oeste, com base em quase 12 anos de imagens de radar.

As causas variam entre as cidades e incluem extração de água subterrânea, mineração, compactação de sedimentos e características geológicas.

Para Tom Ver Hoeve, geólogo e gerente de produtos para mineração da EarthDaily, a subsidência é um fenômeno global.

É algo natural; a terra está sempre se movendo e se deslocando. Em muitos aspectos, isso pode ser impactado e acelerado pelos humanos Tom Ver Hoeve, geólogo









Radar por satélite identifica movimentos do terreno

Uma das ferramentas usadas para monitorar a subsidência é a interferometria por radar de abertura sintética (InSAR).

A tecnologia compara imagens de satélite captadas em diferentes momentos para identificar alterações na superfície, inclusive movimentos imperceptíveis a olho nu.

Inicialmente desenvolvida para monitorar estruturas de mineração, como barragens de rejeitos e paredes de cavas, a tecnologia também passou a ser aplicada em áreas urbanas.





“A tecnologia que utilizamos foi criada para buscar movimentações em grandes estruturas humanas, como barragens ou paredes de cavas. O que estamos fazendo é aplicar essa mesma tecnologia para ambientes urbanos”, explica Ver Hoeve.

Na plataforma da EarthDaily, o monitoramento ocorre a cada seis a 12 dias, com pontos de medição distribuídos a cada 10 metros. Os dados permitem acompanhar os deslocamentos e identificar áreas que se movimentam de forma diferente do entorno.

Quando temos áreas onde uma parte está se movendo muito mais rapidamente do que outra ao lado, é aí que surgem problemas, rupturas e falhas Tom Ver Hoeve, geólogo

























Mudanças climáticas agravam o problema



Além da mineração e da extração de água subterrânea, as mudanças climáticas podem agravar a instabilidade do terreno. Chuvas intensas e períodos prolongados de calor alteram a dinâmica hídrica e o lençol freático, podendo comprometer estruturas subterrâneas.

Em cidades costeiras, a subsidência e a elevação do nível do mar, embora sejam fenômenos distintos, podem somar seus efeitos e ampliar os riscos de inundações e erosão.

“A água é um fator essencial. Na mineração, muitos desastres ocorreram devido à saturação de água nos sedimentos. Com as mudanças climáticas, vemos novos padrões de clima, alteração no lençol freático e superextração de água em cidades em crescimento”, diz Ver Hoeve.

Mário Gonzalez, especialista em desenvolvimento de negócios e soluções geoespaciais da EarthDaily no Brasil, destaca ainda os riscos para estruturas antigas.

A dimensão das cidades também dificulta a fiscalização. “Uma cidade possui milhares de infraestruturas, como pontes, rodovias, edifícios e metrôs, e não há funcionários suficientes para inspecionar tudo em campo”, afirma Gonzalez.

Segundo ele, os dados de satélite permitem uma triagem mais rápida e econômica, direcionando as equipes aos locais que precisam de avaliações presenciais.





Monitoramento pode orientar ações preventivas

A tecnologia pode ajudar governos a identificar áreas críticas e priorizar inspeções e investimentos em infraestrutura.

Após detectar movimentações anormais, as equipes são capazes de instalar equipamentos mais precisos, como sensores para medir o nível da água subterrânea e instrumentos de GPS.

Quando a subsidência está ligada à extração excessiva de água, medidas como desligar bombas e r einjetar água no terreno podem ajudar a interromper o afundamento e, em alguns casos, favorecer a recuperação do solo.

O monitoramento por satélite não substitui inspeções presenciais nem elimina riscos geológicos, mas fornece informações para orientar decisões e permitir intervenções antes de danos mais graves.

Não podemos evitar as falhas físicas em si. Contudo, é possível tomar medidas para mitigar riscos e prevenir desastres que envolvam vidas humanas Tom Ver Hoeve, geólogo







