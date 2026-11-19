Ascom/MDS Wellington Dias, agora ex-ministro do Desenvolvimento Social

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou, nesta quinta-feira (19), a exoneração de Wellington Dias do comando do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O decreto, assinado a pedido do próprio ministro, foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo nota oficial divulgada pelo ministério, a exoneração ocorre "em caráter temporário, para o cumprimento de compromissos parlamentares no Senado Federal, relacionados à destinação de emendas parlamentares".

Com a medida, Wellington Dias, que possui mandato vigente como senador pelo Piauí até 2031, reassume sua cadeira no Congresso Nacional, onde a suplente Jussara Lima (PSD) ocupava o assento. A pasta informou ainda que "o retorno do ministro à pasta está previsto para a próxima semana, conforme alinhamento já realizado com a Presidência da República".

Ministro já foi exonerado antes

Durante o atual mandado de Lula, Wellington Dias já havia sido exonerado temporariamente do Ministério do Desenvolvimento Social em outras ocasiões pelo mesmo motivo regimental: a Constituição proíbe que ministros acumulem o exercício do mandato parlamentar.

Em fevereiro de 2023, logo após assumir o ministério em janeiro, ele precisou ser exonerado por alguns dias para tomar posse oficialmente no cargo de senador pelo Piauí, para o qual havia sido eleito em 2022, e para participar da eleição para a presidência do Senado. Em seguida, licenciou-se para abrir vaga à suplente Jussara Lima e foi renomeado ministro.

Dois anos depois, em fevereiro de 2025, foi novamente exonerado temporariamente, junto a outros ministros com mandato no Congresso, para reassumir sua cadeira no Senado e votar na eleição da Mesa Diretora da Casa.





Papel no Desenvolvimento Social

Eleito senador em 2022 após cumprir quatro mandatos como governador do Piauí, Wellington Dias assumiu o Ministério do Desenvolvimento Social em 1º de janeiro de 2023, no início do terceiro mandato de Lula. Considerado um aliado histórico do presidente, ele teve como principal atribuição a reestruturação das políticas de assistência social e transferência de renda do governo federal.

Durante sua passagem pelo MDS, Dias coordenou a reformulação do programa Bolsa Família, que estabeleceu o piso de R$ 600 e adicionais voltados à primeira infância, a atualização do Cadastro Único (CadÚnico) e a implementação do Plano Brasil Sem Fome, conjunto de ações interministeriais voltado à redução da pobreza e da insegurança alimentar no país.

Ministros do Lula 4

Embora o afastamento de Dias tenha caráter provisório, a movimentação ocorre em meio às discussões iniciais sobre a composição da Esplanada dos Ministérios para o próximo mandato presidencial. Nos últimos dias, segundo declarações públicas do próprio presidente, Lula afirmou que "não tem pressa" para definir os nomes da futura equipe.

De acordo com o presidente, eventuais nomeações serão anunciadas apenas no momento em que julgar oportuno, rebatendo especulações de bastidores sobre trocas e indicações partidárias.

Quanto à estrutura administrativa, Lula também sinalizou a intenção de ampliar o número de pastas da atual gestão (38) com a criação de dois novos órgãos: o Ministério da Segurança Pública, a ser desmembrado do Ministério da Justiça, e uma pasta específica voltada às políticas para os idosos.