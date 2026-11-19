Reprodução/Instagram Pescador carrega nas costas pirarucu gigante, com peso estimado entre 80 e 90 kg, em Tonantins, no interior do Amazonas

Um pescador capturou um pirarucu gigante em Tonantins, no interior do Amazonas, e impressionou moradores e internautas.

Com mais de 50 mil curtidas nas redes sociais, o registro, divulgado neste domingo (15), mostra o homem carregando o animal, que parece ser maior que ele.

Segundo o criador de conteúdo Otávio Ramos, responsável pela publicação, o peixe deve ter entre 80 e 90 quilos. Veja o vídeo:





Pirarucu

Nativo da Bacia Amazônica, o pirarucu é um dos maiores peixes de água doce do mundo.

Entre as suas principais características estão a coloração avermelhada nas escamas da parte traseira, o corpo arredondado e a presença de uma bexiga natatória que funciona quase como um "pulmão".

A espécie pode chegar a mais de três metros de comprimento e pesar acima de 200 quilos.



