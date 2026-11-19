Reprodução Líderes mundiais

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, divulgaram nesta quinta-feira (19) uma declaração conjunta de paz após uma reunião trilateral histórica em Shenzhen, no sul da China. O documento reúne quatro compromissos relacionados à segurança internacional, ao fornecimento de energia, à reforma das Nações Unidas (ONU) e à atuação de tribunais internacionais.

O encontro reuniu, pela primeira vez, os líderes das três maiores potências nucleares do mundo em uma reunião a três. A conversa ocorreu durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec) e foi apresentada pelos governos como uma oportunidade para discutir questões estratégicas e reduzir tensões internacionais.

Apesar do nome, a declaração não estabelece um acordo para encerrar guerras em andamento. O texto apresenta compromissos gerais de cooperação entre os três países, sem detalhar medidas concretas, prazos ou mecanismos para garantir o cumprimento das propostas.

Entre os pontos de maior destaque estão a intenção de reformar a Organização das Nações Unidas, aumentar a produção e o fornecimento de derivados de petróleo, estabelecer limites à atuação de tribunais internacionais e ampliar o diálogo para reduzir os riscos de uma guerra nuclear.

O que diz a declaração de paz de Trump, Xi e Putin

O comunicado conjunto foi dividido em quatro tópicos. Os compromissos foram apresentados pelos governos dos Estados Unidos, da Rússia e da China como parte de um esforço para preservar a estabilidade estratégica e a segurança internacional.

Confira os principais pontos:

1. Reforma da Organização das Nações Unidas

O primeiro compromisso prevê uma reforma da ONU para tornar a organização mais eficiente diante dos desafios internacionais e fortalecer sua missão de promover a paz e a segurança.

Os três países destacaram que, por serem membros permanentes do Conselho de Segurança, têm responsabilidade na condução de mudanças no funcionamento da instituição.

O Conselho de Segurança é o órgão da ONU responsável por decisões relacionadas à manutenção da paz internacional. Seus cinco integrantes permanentes — Estados Unidos, China, Rússia, França e Reino Unido — possuem poder de veto, que permite bloquear resoluções mesmo quando elas contam com o apoio da maioria dos demais integrantes.

Contudo, a declaração não apresenta detalhes sobre quais mudanças seriam implementadas nem estabelece uma proposta específica para modificar a composição ou as regras do conselho.

2. Aumento da produção e do fornecimento de petróleo

O segundo ponto trata da segurança energética. Trump, Xi e Putin afirmaram que pretendem ampliar a produção e o fornecimento de produtos derivados de petróleo em benefício de todos os países.

O documento também destaca a importância de manter fluxos energéticos estáveis, em um momento de instabilidade no mercado internacional de combustíveis.

A proposta não especifica quais derivados terão a oferta ampliada, nem estabelece volumes de produção, prazos ou mecanismos para colocar a iniciativa em prática.

O compromisso demonstra o interesse das três potências em manter a cooperação no setor energético, considerado estratégico para suas economias e para o abastecimento mundial.

3. Críticas à atuação do Tribunal Penal Internacional

O terceiro compromisso aborda a atuação de tribunais internacionais, especialmente o Tribunal Penal Internacional (TPI), com sede em Haia, nos Países Baixos.

Os três presidentes defenderam o princípio do consentimento dos Estados e o respeito à imunidade de autoridades governamentais. Também afirmaram que o TPI e outros órgãos semelhantes não devem abusar de sua jurisdição, ou seja, dos limites legais de sua autoridade para investigar e julgar casos.

O posicionamento tem relevância porque Vladimir Putin é alvo de um mandado de prisão emitido pelo TPI em março de 2023. O tribunal acusa o presidente russo de responsabilidade pela deportação ilegal e transferência de crianças ucranianas de territórios ocupados pela Rússia durante a guerra na Ucrânia.

Donald Trump também adotou medidas de pressão contra o tribunal. Em fevereiro de 2025, assinou uma ordem executiva que autorizou sanções contra o TPI, em reação a medidas judiciais envolvendo autoridades israelenses.

Nenhum dos três países — Estados Unidos, Rússia e China — é integrante do Estatuto de Roma, tratado que estabeleceu o tribunal.

A declaração representa uma posição conjunta dos três governos em defesa de limites à atuação da Justiça internacional sobre autoridades estatais.

4. Diálogo para reduzir os riscos de uma guerra nuclear

O último ponto trata da ameaça de um conflito nuclear. Os três presidentes reafirmaram que uma guerra com armas nucleares não pode ser vencida e jamais deve ser travada.

O documento também prevê a manutenção de um diálogo entre os países para reduzir os riscos nucleares e impedir a proliferação desse tipo de armamento.

A discussão ocorre em um cenário de preocupação com a expansão dos arsenais militares e o enfraquecimento de acordos internacionais de controle de armas.

Um dos objetivos de Trump era discutir a possibilidade de um novo tratado nuclear que envolvesse os três países. O tema ganhou importância depois do fim, no início de 2026, do Novo START, acordo que estabelecia limites para os arsenais estratégicos de Estados Unidos e Rússia.

Entretanto, o governo chinês tem resistido a participar de um acordo dessa natureza nos mesmos moldes, argumentando que seu arsenal nuclear é consideravelmente menor que os dos outros dois países.

A declaração não estabelece limites para a quantidade de armas nucleares nem determina um calendário para negociações. O compromisso anunciado se restringe à continuidade do diálogo.

Reunião histórica não apresentou acordo sobre a guerra na Ucrânia

Apesar de a guerra na Ucrânia ter sido mencionada durante as conversas, o conflito não aparece diretamente entre os quatro pontos da declaração conjunta.

Antes do encontro, Putin afirmou que os três países tinham interesses em comum na resolução de conflitos regionais, incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia. Trump, por sua vez, demonstrou expectativa de que a reunião pudesse contribuir para avanços diplomáticos.

Xi Jinping não mencionou diretamente a Ucrânia em seu discurso inicial. O presidente chinês defendeu que as grandes potências devem buscar relações de harmonia para evitar instabilidade internacional.

Após a reunião, Putin afirmou que o conflito ucraniano foi discutido pelos três líderes. No entanto, não foi apresentada uma proposta conjunta para interromper os combates ou estabelecer condições para um acordo de paz.

A declaração também não menciona diretamente a guerra envolvendo o Irã. Dessa forma, os três presidentes encerraram o encontro com compromissos gerais sobre temas estratégicos, mas sem anunciar um plano para interromper os conflitos armados em andamento.

Por que o encontro entre Trump, Xi e Putin é histórico?

A reunião em Shenzhen foi considerada inédita por reunir simultaneamente os presidentes dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Os três países estão entre as maiores potências militares do planeta e possuem os maiores arsenais nucleares do mundo.

O encontro também chamou atenção pelo peso político dos participantes. As três nações ocupam assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU e têm influência direta em decisões sobre segurança, comércio, energia e conflitos internacionais.

Antes da conversa conjunta, Trump realizou reuniões separadas com Putin e Xi. O presidente americano chamou os dois líderes de amigos e afirmou que o encontro representava um momento histórico.

Contudo, a aproximação não elimina as divergências entre os governos. Questões como a guerra na Ucrânia, o conflito no Oriente Médio, o comércio internacional, Taiwan e o controle de armas nucleares continuam sendo fontes de tensão entre as potências.

A declaração conjunta representa uma tentativa de estabelecer pontos de cooperação entre os três governos, mas ainda não significa uma mudança concreta nas relações internacionais ou o fim das disputas geopolíticas.





Leia a declaração de paz na íntegra

"Xi Jinping, Presidente da República Popular da China, Vladimir Putin, Presidente da Federação da Rússia, e Donald J. Trump, Presidente dos Estados Unidos da América, reuniram-se em Shenzhen, no dia 19 de novembro de 2026. Os chefes de Estado da Rússia e dos Estados Unidos expressaram seu agradecimento à China por sediar esta histórica cúpula trilateral. Os três chefes de Estado realizaram uma troca aprofundada de pontos de vista sobre a atual situação internacional e comprometeram-se a manter a estabilidade estratégica e a segurança internacional.

1. Na qualidade de membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas, a China, a Rússia e os Estados Unidos comprometeram-se a reformar a ONU, de modo que a organização possa responder de forma mais eficaz aos desafios globais e alinhar-se à sua missão fundamental de promover a paz e a segurança internacionais.

2. Os três países planejam aumentar a produção e o fornecimento de produtos derivados de petróleo, em benefício de todas as nações. Eles reafirmaram a importância de fluxos energéticos estáveis.

3. Os três chefes de Estado reconheceram que o princípio do consentimento dos Estados e o respeito pelas imunidades de autoridades estatais são de suma importância, e concordaram que o Tribunal Penal Internacional — bem como outros órgãos semelhantes — não deve abusar de sua jurisdição.

4. Os três chefes de Estado reafirmaram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e jamais deve ser travada. Os três países manterão um diálogo sobre a redução de riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas nucleares."

O texto foi divulgado pelo Kremlin, pela agência estatal chinesa Xinhua e pela Casa Branca.