Reprodução/ Redes Sociais Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da Pixbet.

O empresário Diomar Tadeu Dantas de Farias, sócio da casa de apostas Pixbet, movimentou R$ 16,1 milhões em bitcoins um dia após ser alvo da primeira fase da Operação Arena, da Polícia Federal (PF). As informações foram divulgadas pela coluna de Manoela Alcântara, do portal Metrópoles.

De acordo com a publicação, a transferência ocorreu em 14 de agosto, um dia depois de a PF deflagrar a operação na Paraíba. Na ocasião, Diomar teria enviado 48,11 bitcoins para uma carteira digital cujo titular ainda não havia sido identificado pelos investigadores.

A movimentação foi descoberta durante a análise de dispositivos de armazenamento de criptomoedas apreendidos na primeira fase da operação. A suspeita da PF é de que os recursos estejam relacionados a um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a comercialização de créditos para plataformas de jogos e apostas eletrônicas sediadas no exterior.

Em audiência de custódia realizada em 17 de setembro e após ser preso na segunda fase da operação, Diomar reconheceu ter feito a transferência. A movimentação ocorreu mesmo após a Justiça determinar o bloqueio e o sequestro de bens dos investigados.

Para a PF, o episódio levantou a suspeita de que o empresário tentava ocultar patrimônio para evitar o cumprimento das medidas judiciais. A transferência foi um dos elementos apresentados pela corporação para fundamentar o pedido de prisão.

Investigação aponta movimentações entre empresas

A PF também identificou transações entre empresas ligadas a Diomar e outros investigados. Segundo perícia citada pela coluna do Metrópoles, a Bras Gaming Consultoria e Serviços Ltda., da qual o empresário é sócio, recebeu cerca de R$ 2,9 milhões da Brasfichas Tecnologia e Agenciamento de Serviços Ltda. em 2021.

Pertencente a Enzo Stephani Rodrigues Ribeiro, também alvo da operação, a Brasfichas seria responsável por receber valores de apostadores da Pixbet e convertê-los em créditos para jogos, segundo a investigação.

Diomar foi solto em 21 de outubro, após pagar fiança. Ele detém 30% da Pixbet, enquanto os outros 70% pertencem a Ernildo Júnior Farias Santos.

Deflagrada em 13 de agosto, a Operação Arena teve entre os alvos o advogado Nelson Wilians, que mantém relações profissionais e empresariais com a Pixbet. A primeira fase cumpriu 17 mandados de busca e apreensão em cinco estados, com autorização da 4ª Vara Federal da Paraíba. A Justiça também determinou o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.

Segundo a Receita Federal, o grupo teria utilizado empresas no Brasil e no exterior, instituições de pagamento, operações de câmbio e ativos digitais para ocultar a origem e o destino de recursos. A investigação apura suspeitas de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e irregularidades tributárias.