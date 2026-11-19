Divulgação PMSP A fiscalização aconteceu durante a piracema, período em que a captura de espécies nativas é restringida para proteger a reprodução dos peixes

Dois homens foram autuados pela Polícia Militar Ambiental após serem flagrados praticando pesca ilegal no Rio Sapucaí, em Nuporanga, no interior de São Paulo. A ocorrência terminou com a apreensão de 39,9 quilos de peixes da espécie curimba e R$ 7.192 em multas.

A fiscalização aconteceu durante a piracema, período em que a captura de espécies nativas é restringida para proteger a reprodução dos peixes. Cada homem recebeu uma multa de R$ 3.596 e também deverá responder criminalmente pela infração.

Peixes estavam escondidos em canavial

Os policiais abordaram os dois homens nas proximidades da escada de peixes da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) São Joaquim, no Rio Sapucaí.

Durante as buscas pela região, a equipe encontrou uma mochila escondida em um canavial. Dentro dela, havia uma tarrafa molhada, equipamento utilizado para capturar peixes, e 39,9 quilos de curimbas.

Segundo a Polícia Ambiental, a pesca é proibida naquele trecho por causa da proximidade com um mecanismo de transposição de peixes, estrutura que permite aos animais superar obstáculos e seguir o percurso do rio durante seus deslocamentos reprodutivos.

Além do pescado, a tarrafa utilizada na atividade também foi apreendida.

Piracema restringe pesca até fevereiro de 2027

A ocorrência foi registrada durante o período da piracema 2026/2027, iniciado em 1º de novembro e com término previsto para 28 de fevereiro de 2027.

Durante esses quatro meses, a captura de espécies nativas fica proibida nas bacias hidrográficas abrangidas pelas regras ambientais. A restrição busca proteger os peixes durante a reprodução e contribuir para a preservação dos estoques naturais.

Segundo o Instituto de Pesca de São Paulo, a pesca de espécies não nativas e de híbridos continua permitida, desde que sejam respeitadas as demais exigências da legislação.



Pescado foi destinado a abrigo de idosos

Após a apreensão, os peixes foram encaminhados ao Abrigo de Idosos Comendador Takayuki Maeda, localizado em Ituverava, também no interior paulista.

Além das penalidades administrativas, os dois envolvidos deverão responder criminalmente por pesca ilegal. A legislação ambiental prevê sanções para quem captura espécies em período proibido ou utiliza equipamentos e métodos vedados.

A Polícia Militar Ambiental também pode apreender os instrumentos utilizados na prática irregular, além do pescado capturado.