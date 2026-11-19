PRF/Divulgação Muher morre após peça de caminhão atingir veículo no Via Dutra

Uma mulher de 34 anos morreu após um lona de freio de caminhão atingir um carro na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho de São Paulo, na noite desta quarta-feira (18). O caso foi registrado em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior paulista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19h35, a peça se soltou do caminhão, atravessou o alambrado que divide as pistas e atingiu um outro veículo.

A lona de freio bateu no para-brisa deste automóvel, atingindo a cabeça da passageira. Na imagem do veículo, é possível ver onde a peça bateu.

O carro era ocupado por um casal, que seguia na pista sentido Rio de Janeiro. O marido ainda dirigiu por mais cinco quilômetros até encontrar um local para pedir socorro.

Ele parou em um posto, às margens da rodovia. A equipe de resgate da concessionária, a CCR-Motiva, foi acionada e o médico constatou a morte da mulher. O marido não ficou ferido.

O casal era do Rio de Janeiro e o caso vai ser investigado pela polícia. Até o momento, o caminhão envolvido no acidente não foi localizado.



