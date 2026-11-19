Uma mulher de 34 anos morreu após um lona de freio de caminhão atingir um carro na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no trecho de São Paulo, na noite desta quarta-feira (18). O caso foi registrado em Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, no interior paulista.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 19h35, a peça se soltou do caminhão, atravessou o alambrado que divide as pistas e atingiu um outro veículo.
A lona de freio bateu no para-brisa deste automóvel, atingindo a cabeça da passageira. Na imagem do veículo, é possível ver onde a peça bateu.
O carro era ocupado por um casal, que seguia na pista sentido Rio de Janeiro. O marido ainda dirigiu por mais cinco quilômetros até encontrar um local para pedir socorro.
Ele parou em um posto, às margens da rodovia. A equipe de resgate da concessionária, a CCR-Motiva, foi acionada e o médico constatou a morte da mulher. O marido não ficou ferido.
O casal era do Rio de Janeiro e o caso vai ser investigado pela polícia. Até o momento, o caminhão envolvido no acidente não foi localizado.