Reprodução/ Redes Sociais Pedro Arthur Turra Basso

A Justiça do Distrito Federal decidiu, nesta quarta-feira (18), que o ex-piloto Pedro Turra será levado a júri popular pela morte de Rodrigo Castanheira, de 16 anos, agredido durante uma briga em Vicente Pires (DF), em janeiro. O acusado responderá por homicídio qualificado por motivo fútil e continuará preso preventivamente.

A decisão é do juiz André Silva Ribeiro, da 1ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras. O magistrado considerou que existem indícios suficientes para submeter o caso à avaliação de jurados. A data do julgamento ainda não foi definida.

A defesa havia pedido que a acusação fosse alterada para lesão corporal seguida de morte. Também solicitou que Turra não fosse enviado ao Tribunal do Júri, mas os pedidos foram rejeitados.

Laudo apontou agressão como causa da morte

A decisão foi tomada depois da conclusão de exames complementares solicitados ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo a perícia, a morte de Rodrigo foi provocada por um traumatismo craniano decorrente de um golpe na cabeça. O laudo descartou a hipótese de que a lesão fatal tivesse sido causada pelo impacto contra um carro durante a confusão.

O adolescente foi agredido em 23 de janeiro e permaneceu internado por cerca de duas semanas. A morte foi confirmada em fevereiro.

O Ministério Público sustenta que Turra assumiu o risco de provocar a morte ao atingir repetidamente a cabeça da vítima. Caberá aos jurados decidir se houve homicídio doloso e se a qualificadora de motivo fútil deve ser reconhecida.

Defesa pretende recorrer da decisão

Os advogados do ex-piloto contestaram a decisão e afirmaram que pretendem buscar sua revisão nas instâncias superiores.

Turra está preso desde 30 de janeiro. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia rejeitado pedidos de soltura apresentados pela defesa.

A família de Rodrigo recebeu a determinação judicial com respeito, mas ressaltou que o avanço do processo não diminui a perda do adolescente.

Com a decisão de pronúncia, o processo entra na etapa que antecede o julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa ainda pode apresentar recurso antes da definição da data.