Reprodução Prefeito de Aparecida José Luiz Rodrigues, conhecido como Zé Louquinho

A Justiça de São Paulo determinou o afastamento cautelar do prefeito de Aparecida (SP), José Luiz Rodrigues, conhecido como Zé Louquinho (PL), e do secretário municipal de Assuntos Jurídicos e Institucionais, Vitor Luís de Mattos Teodoro. A decisão, tomada nesta quarta-feira (18), estabelece o prazo inicial de 90 dias para a saída dos dois dos cargos, em meio a uma ação civil pública por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP).

Além do afastamento, a magistrada determinou a indisponibilidade dos bens dos investigados até o limite de R$ 220 mil. O valor corresponde às multas aplicadas ao município em razão de descumprimentos de determinações judiciais anteriores.

Foto: Google Street View Prefeitura de Aparecida, no interior de SP





O que motivou o afastamento?

Segundo a 1ª Promotoria de Justiça de Aparecida, o prefeito e o secretário teriam deixado de responder reiteradamente a ofícios do Ministério Público e descumprido determinações judiciais, mesmo após cobranças e advertências.

A investigação aponta que pelo menos 12 procedimentos extrajudiciais não teriam recebido as respostas solicitadas pela Promotoria. As omissões também teriam provocado multas contra os cofres municipais e prejuízos ao patrimônio público.

Entre as situações que motivaram as cobranças estão questões relacionadas à oferta de vagas em creches e pré-escolas, ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, ao fornecimento de veículo para o Conselho Tutelar e a medidas para combater alagamentos no município.

Também foram mencionadas determinações judiciais envolvendo a transferência e o acompanhamento psiquiátrico de uma adolescente em situação de vulnerabilidade.

Justiça aponta tentativas anteriores sem resultado

Ao justificar a decisão, a juíza Rita de Cássia da Silva Junqueira Magalhães destacou que outras medidas já haviam sido adotadas para tentar fazer com que os investigados cumprissem as obrigações.

Entre as providências estavam reuniões institucionais, advertências, aplicação de multas ao município e até multas pessoais aos envolvidos. Os fatos também foram comunicados à Procuradoria-Geral de Justiça para eventual apuração criminal.

Segundo a magistrada, as iniciativas anteriores não foram suficientes para interromper as condutas apontadas pelo Ministério Público.

Na avaliação da juíza, a permanência dos dois nos cargos poderia favorecer novos descumprimentos de decisões judiciais, gerar outras multas contra o patrimônio público e prejudicar o andamento do processo.

A decisão também considera necessário proteger a produção de provas, evitando possíveis interferências em documentos e no depoimento de servidores que possam ser ouvidos durante a investigação.

Bens bloqueados e afastamento provisório

A indisponibilidade dos bens foi determinada para garantir um possível ressarcimento aos cofres públicos. O bloqueio poderá atingir veículos, imóveis e ativos financeiros, respeitado o limite estabelecido pela Justiça.

O afastamento tem caráter cautelar, ou seja, é uma medida provisória adotada durante a tramitação do processo. A decisão não representa uma condenação definitiva por improbidade administrativa.

Os dois investigados ainda terão oportunidade de apresentar defesa na ação.

Com a saída temporária do prefeito, o vice-prefeito Wesley Mota deverá assumir a chefia do Executivo municipal. A administração também deverá indicar um substituto para a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Institucionais.

O iG tenta contato com a Prefeitura de Aparecida para solicitar um posicionamento sobre a decisão judicial e as medidas que serão adotadas pela administração municipal. Até a última atualização desta reportagem, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.