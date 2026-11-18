Divulgação Arteris Régis Bittencourt prevê a passagem de mais de 700 mil veículos durante o feriado da Consciência Negra

A Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), que liga a Grande São Paulo a Curitiba, deve registrar movimento intenso durante o feriado da Consciência Negra. A concessionária Arteris Régis Bittencourt estima que 700.842 veículos passem pelas seis praças de pedágio administradas pela empresa entre quinta-feira (19) e domingo (22).

A maior parte do fluxo está prevista para o trecho paulista, com 590.405 veículos. No Paraná, a expectativa é de 110.437 passagens. A sexta-feira (20), feriado nacional, deve ser o dia mais movimentado, com previsão de 207.902 veículos.

O retorno também exige atenção dos motoristas. Segundo a concessionária, o domingo (22) deve apresentar o maior aumento proporcional em relação a um dia normal, com tráfego até 25,3% superior.

Veja os horários de pico na Régis Bittencourt

Quem pretende viajar pela BR-116 deve ficar atento aos períodos de maior concentração de veículos. A recomendação é organizar o deslocamento com antecedência e, se possível, evitar as faixas de horário mais movimentadas.

Confira a previsão da Arteris para cada dia:

Quinta-feira (19): das 3h às 23h;

Sexta-feira (20): das 7h às 13h;

Sábado (21): das 10h às 17h;

Domingo (22): das 11h às 17h.

Rodovia teve problemas recentes em Miracatu

Um ponto que merece atenção dos motoristas é a situação da pista na região de Miracatu, no Vale do Ribeira. No dia 11 de novembro, um afundamento no pavimento da BR-116, na altura do km 385,5, provocou interdições e congestionamentos nos dois sentidos.

Segundo informações divulgadas pela concessionária, os reparos foram concluídos no sentido Sul, mas a operação especial com desvio e faixa reversível continuou no sentido Norte nos dias seguintes. O problema foi associado ao rompimento de uma tubulação subterrânea.

Como acompanhar as condições da estrada

Para quem vai viajar, a orientação é verificar as condições do veículo antes de sair. Pneus, freios, faróis, limpadores de para-brisa e níveis de óleo e água devem ser conferidos para evitar problemas durante o percurso.

Durante a viagem, os motoristas devem respeitar os limites de velocidade, manter distância segura do veículo à frente e evitar ultrapassagens em locais proibidos. Em caso de chuva, a recomendação é reduzir a velocidade e aumentar a distância de segurança.

A Arteris também disponibiliza atendimento 24 horas pelo telefone 0800 709 0116, que pode ser utilizado para solicitar auxílio na rodovia, consultar condições de tráfego e obter orientações.