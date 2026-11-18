Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil PRF inicia operação para garantir a segurança nas estradas no feriadão

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia nesta quinta-feira (19) a Operação Dia da Consciência Negra 2026. As ações seguem até domingo (22), em razão do aumento no movimento das rodovias por causa do feriado de 20 de novembro, o Dia Nacional da Consciência Negra.

Durante o período, haverá o reforço nas ações de policiamento e fiscalização em todas as rodovias federais do país. A atenção fica por conta de infrações que representam um risco maior, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e embriaguez ao volante.

Haverá fiscalização para o uso do cinto de segurança por todos os ocupantes dos veículos e do capacete por motociclistas e passageiros.

Além das abordagens, serão realizadas ações educativas para orientar os condutores sobre os cuidados necessários durante a viagem.

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