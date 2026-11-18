Reprodução Barcos pesqueiros enferrujados encalhados na areia em Moynaq, no Uzbequistão, onde antes havia o Mar de Aral

Barcos enferrujados no meio do deserto e um porto abandonado são o que sobrou do passado da cidade de Moynaq, no Uzbequistão. Os moradores, que viviam da pesca e do transporte às margens do Mar de Aral viram a base da economia desaparecer quando os rios foram desviados para irrigar plantações de algodão.

A história começou na década de 1920, com o crescimento do vilarejo durante o período soviético. Em 1932, foi construída uma fábrica de conservas de peixe que serviu para abastecer os soldados na Segunda Guerra Mundial. Anos depois, a população, atraída pelas oportunidades de trabalho, já chegava a cerca de 60 mil pessoas.

O cenário favorável, no entanto, durou pouco e chegou ao fim na década de 1960. Como consequência do desvio dos rios Amu Darya e Syr Darya, o Mar de Aral encolheu, ficando a mais de 100 quilômetros da cidade.

Longe da água, o porto perdeu a função e a pesca acabou. Espalhada pelo vento, a poeira do leito seco passou a causar doenças crônicas.

A partir da década de 1970, milhares foram embora e, em 1990, ano do fechamento da fábrica, apenas cinco mil pessoas continuavam em Moynaq.

A cidade hoje

Hoje, a cidade de cerca de 13 mil pessoas costuma receber turistas de todo o mundo.

Além do "cemitério de navios", as principais atrações são os museus e o festival de música eletrônica Stihia, realizado todos os anos desde 2018.



