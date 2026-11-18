Cerca de 165 peixes-leões foram capturados nesta terça-feira (17), durante uma única operação de manejo realizada pela empresa Sea Paradise, na ilha de Fernando de Noronha (PE).
Invasora, venenosa e sem predadores naturais conhecidos, a espécie foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2014, na Prainha, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Segundo pesquisadores, na época, o caso foi tratado como isolado, com a origem do animal ligada ao Caribe.
Seis anos depois, em 2020, pescadores artesanais retiraram dois peixes-leões dos corais da foz do Amazonas, local em que se acreditava que a água doce funcionaria como uma espécie de "barreira" contra o avanço.
A expectativa, no entanto, caiu por terra. Até 2023, foram 352 registros no Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.
Em Fernando de Noronha, a primeira captura foi feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em dezembro de 2020. Rapidamente, o arquipélago passou a somar 12 avistamentos e, até março de 2025, mais de 1.200 peixes retirados.
Quais são os riscos
Os espinhos do peixe-leão possuem veneno. Isso significa que um acidente pode resultar em dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em casos mais graves, convulsões.
Mesmo morto, o animal pode ser uma ameaça, pois os espinhos podem manter a toxina.
O que fazer ao avistar um peixe-leão
- Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.
- Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.
- Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.
- Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.
Primeiros socorros
- Não esprema nem corte o local da ferida.
- Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.
- Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.