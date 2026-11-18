Reprodução/Instagram Mergulhadores capturam 165 peixes-leões em um único mergulho em Fernando de Noronha

Cerca de 165 peixes-leões foram capturados nesta terça-feira (17), durante uma única operação de manejo realizada pela empresa Sea Paradise, na ilha de Fernando de Noronha (PE).

Invasora, venenosa e sem predadores naturais conhecidos, a espécie foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2014, na Prainha, em Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. Segundo pesquisadores, na época, o caso foi tratado como isolado, com a origem do animal ligada ao Caribe.

Seis anos depois, em 2020, pescadores artesanais retiraram dois peixes-leões dos corais da foz do Amazonas, local em que se acreditava que a água doce funcionaria como uma espécie de "barreira" contra o avanço.

A expectativa, no entanto, caiu por terra. Até 2023, foram 352 registros no Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco.

Em Fernando de Noronha, a primeira captura foi feita pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), em dezembro de 2020. Rapidamente, o arquipélago passou a somar 12 avistamentos e, até março de 2025, mais de 1.200 peixes retirados.

Quais são os riscos

Os espinhos do peixe-leão possuem veneno. Isso significa que um acidente pode resultar em dor intensa, vermelhidão, inchaço, náusea, vômito, febre e, em casos mais graves, convulsões.

Mesmo morto, o animal pode ser uma ameaça, pois os espinhos podem manter a toxina.

O que fazer ao avistar um peixe-leão

Não toque, não manipule e não tente capturar o animal.

Mantenha distância e evite mergulhar ou manusear o exemplar.

Comunique o avistamento ao órgão ambiental local, informando local, data e hora.

Em caso de acidente, procure atendimento médico imediatamente.

Primeiros socorros

Não esprema nem corte o local da ferida.

Mergulhe a área atingida em água quente, na temperatura máxima que a pessoa tolerar (entre 40 °C e 45 °C), por 30 a 40 minutos.

Procure atendimento médico e informe que o acidente envolveu um peixe-leão.







