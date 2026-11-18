Reprodução Rhys Martin, de 12 anos, posa ao lado do marlim-azul de 272,2 kg que fisgou após 1h30 de luta

O pescador Rhys Martin, de 12 anos, fisgou um marlim-azul de 272,2 quilos na costa de Jurien Bay, na Austrália, após uma luta de cerca de 1h30.

Com a captura, o menino pode estabelecer seu quinto recorde nacional. Isso porque o exemplar pesa cerca de 10 quilos a mais que a marca anterior da categoria juvenil. Tanto ele quanto o pai, Brett Martin, agora aguardam a análise da Game Fishing Association of Australia, responsável pela homologação.

Na primeira pescaria de volta de uma viagem de dez dias em Exmouth, no noroeste do país, Rhys conseguiu um marlim-preto de 195,8 quilos, que também pode entrar para a lista oficial.

Reprodução Rhys Martin, de 12 anos, e o pai, Brett Martin, ao lado do marlim-preto de 195,8 quilos fisgado pelo garoto em Jurien Bay, na Austrália









































Gigante dos oceanos

Nativo dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, o marlim-azul é considerado um dos maiores e mais velozes peixes ósseos.

A espécie, famosa pelo seu longo bico em forma de lança, pode ultrapassar os quatro metros de comprimento e atingir mais de 800 quilos.

Embora parecido com o azul, o marlim-preto tem como principal diferença as barbatanas peitorais rígidas, que não se dobram junto ao corpo.

Pescador desde os 2 anos

Rhys acompanha o pai na pesca esportiva desde os dois anos. Aos oito, lutou por duas horas e meia para conquistar seu primeiro recorde: um olho-de-boi de 14 quilos.

Segundo Brett, a família continuará apoiando o filho enquanto ele gostar da prática. "Se ele gostar, vamos continuar", afirmou.



