Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil Caso Master: PF entregará ao STF relatórios sobre citações a ministros

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, informou que vai entregar nesta quarta-feira (18) ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, os relatórios que tratam de menções a ministros da Corte encontradas nas investigações relativas ao Banco Master.

Rodrigues disse que vai entregar o material à noite, em reunião com Fachin.

A afirmação foi feita durante audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para prestar esclarecimentos sobre a alteração de relatórios da corporação destinados ao STF no caso Master e o afastamento de delegados ligados às investigações.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, também participa da reunião.

A elaboração dos relatórios ocorreu na esteira do início do julgamento para analisar mensagens do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, ao ministro do STF Alexandre de Moraes, em setembro.

No mês seguinte, Fachin emitiu uma determinação para confecção de relatórios sobre o caso, destacando que a PF deveria encaminhar todas as menções a ministros encontradas no celular de Vorcaro, "acompanhadas de seu contexto, em caráter estritamente descritivo".

Porém, segundo o diretor-geral da PF, a orientação foi descumprida pelos delegados que comandavam a investigação, que produziram relatórios foram de contexto.

"Vou entregar um HD com todo o material de onde foram extraídos esses diálogos e vou colocar à disposição do presidente Fachin também esses outros relatórios que eu entendo [serem] inadequados", disse.

Aos senadores, Rodrigues esclareceu que não houve retaliação aos dois delegados que comandavam as investigações e que a avaliação foi de que os documentos produzidos não seguiram as orientações dadas pelo presidente do STF.

O episódio resultou na retirada dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de funções de chefia na Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro e do comando das investigações.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, participam de audiência pública no Senado - Foto: Lula Marques/Agência Brasil

Ao comentar a saída dos dois delegados da investigação, Rodrigues disse que a decisão ocorreu por quebra de confiança e também por alterações burocráticas. Segundo o diretor-geral da PF, os delegados decidiram inserir seus relatórios desconsiderando as orientações dadas pelo presidente do STF.

"Deleguei à minha equipe essa tarefa. A questão da confiança foi quebrada porque houve uma determinação do diretor de Combate ao Crime Organizado para que a equipe fizesse uma minuta do relatório e a encaminhasse a mim. Para surpresa de todos, não houve apresentação dessa minuta, houve a subida desses relatórios para o sistema SEI da PF. Aí reside a quebra de confiança", explicou.

O diretor-geral da PF também disse que nenhum integrante da corporação foi removido de cargo, o que houve foi perda de função de confiança.

"Sabe quantos dos oito foram afastados das funções, retirados da unidade? Nenhum, os oito estão lá, estão na mesmíssima unidade, fazendo a mesma coisa, inclusive um delegado é presidente de inquérito e continua. Zero interferência. Um, por vontade própria, pede para retornar ao Rio Grande do Sul. Não exonerei, não", afirmou.

Rodrigues disse ainda que a decisão de retirar os dois delegados das funções visou proteger os policiais e a instituição.

"Eu faço isso porque estou protegendo os policiais, porque eles fizeram, na minha leitura, um relatório que extrapolou as balizas dadas pelo Supremo. Eu estou protegendo a instituição porque não se está avançando em algo que não lhe cabe, que é investigar ministro [do STF]. E o mais importante: eu estou protegendo a higidez do processo para que lá na frente alguém não venha alegar a nulidade", afirmou.

