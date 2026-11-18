Reprodução/Agência Senado Nikolas Ferreira e Davi Alcolumbre

A Justiça Federal suspendeu o pregão do Senado para contratar serviços de telefonia móvel e fornecer celulares a senadores e servidores, incluindo iPhones de última geração. A decisão, publicada nesta quarta-feira (18), atende a uma ação popular apresentada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) contra a licitação, estimada inicialmente em R$ 6 milhões.

A liminar foi concedida pelo juiz Arthur Pinheiro Chaves, da 18ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. O magistrado considerou que há indícios de irregularidades na exigência de aparelhos de alto padrão, que poderiam ser superiores ao necessário para as atividades dos funcionários e parlamentares.

Na avaliação do juiz, o edital apresenta possíveis violações aos princípios da economicidade, da moralidade administrativa e da competitividade nas contratações públicas. A decisão determina a suspensão integral do procedimento, impedindo a homologação, a adjudicação e a assinatura do contrato. Caso o acordo já tenha sido celebrado, sua execução também deverá ser interrompida.

A União e os responsáveis pelo procedimento deverão comprovar o cumprimento da liminar em até cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 50 mil, limitada inicialmente a 30 dias.

Por que a Justiça suspendeu a compra de iPhones?

Um dos principais questionamentos da decisão envolve as especificações dos aparelhos destinados a 95 linhas telefônicas classificadas como tipo 1. O edital utilizava o iPhone 17 Pro como referência, exigia sistema operacional iOS, processador A19 Pro e armazenamento mínimo de 512 GB.

Além disso, determinava que fosse fornecida a versão mais recente da família iPhone Pro. Como os aparelhos seriam entregues em janeiro de 2027, a própria documentação do Senado indicava a possibilidade de fornecimento do iPhone 18 Pro.

Para o magistrado, a justificativa de compatibilidade tecnológica apresentada pela administração não foi suficiente para explicar a exigência de um modelo da linha profissional, com processador de última geração e grande capacidade de armazenamento.

O juiz observou que o próprio edital previa o fornecimento de outros 330 aparelhos com sistema Android, de padrão intermediário, para diferentes usuários do Senado. Entre os modelos de referência estavam o Samsung Galaxy A37 5G e o Motorola Moto G86 5G.

Na avaliação da decisão, se os sistemas e aplicativos institucionais funcionam em aparelhos Android, não ficou demonstrada a necessidade técnica de restringir os 95 equipamentos mais caros à plataforma da Apple.

O magistrado também questionou a exigência de que a operadora interessada comprovasse experiência anterior no fornecimento de iPhones em regime de comodato. Para ele, essa condição poderia restringir a participação de empresas na licitação.

Quanto custaria a contratação de celulares?

O edital do Pregão Eletrônico nº 290/2026 previa um contrato de 48 meses, com valor total estimado em R$ 6.045.048.

A contratação foi dividida em diferentes categorias de serviços e aparelhos. Segundo a liminar, os principais itens eram:

Aparelhos Quantidade Valor mensal estimado por linha iPhones (tipo 1) 95 R$ 582,74 Android intermediários (tipo 2) 330 R$ 139,29

Os 95 aparelhos mais sofisticados representavam aproximadamente 14% das 675 linhas previstas no levantamento judicial, mas concentravam cerca de 44% do valor estimado da contratação.

Ao analisar os custos, o juiz destacou que a diferença entre os valores mensais não poderia ser explicada integralmente pela franquia de internet maior oferecida aos usuários dos iPhones.

Outro ponto questionado foi a previsão de substituição dos aparelhos após 24 meses. Pelo contrato, os novos equipamentos deveriam ser os melhores disponíveis na categoria high end, expressão utilizada para identificar produtos de alto padrão.

Para o magistrado, a regra indicava uma preocupação em manter os usuários no patamar mais elevado do mercado de celulares, em vez de assegurar apenas equipamentos suficientes para o trabalho.

Exigência de iPhones poderia restringir concorrência

A liminar também apontou possíveis problemas na competitividade do pregão.

O edital exigia que as empresas participantes apresentassem atestado de capacidade técnica comprovando experiência anterior no fornecimento de aparelhos fabricados pela Apple em regime de comodato.

Na avaliação do juiz, essa condição não demonstrava necessariamente a capacidade de uma operadora de prestar serviços de telefonia móvel. Uma empresa poderia ter experiência suficiente na prestação desse serviço, mas ser impedida de participar por não ter fornecido iPhones anteriormente.

O problema seria ampliado porque a contratação foi estruturada em lote único. Assim, uma exigência relacionada aos 95 aparelhos da Apple poderia excluir uma empresa da disputa por todo o contrato, inclusive pelo fornecimento dos celulares Android e de outros serviços.

O magistrado considerou que a divisão dos itens poderia ampliar a concorrência e facilitar a identificação dos custos de cada parte da contratação.

Quanto a Claro ofereceu pelo contrato?

Embora o valor inicialmente estimado pelo Senado fosse de R$ 6.045.048, a Claro S.A. apresentou uma proposta de R$ 4.957.905,60 na fase de lances, conforme informações divulgadas pelo Metrópoles.

A diferença em relação à estimativa inicial era de aproximadamente R$ 1,08 milhão.

Entretanto, a liminar não se concentrou apenas no valor final apresentado pela operadora. O questionamento judicial envolveu principalmente as especificações dos aparelhos, a justificativa para a escolha de uma marca e a restrição à participação de concorrentes.

O que disse Davi Alcolumbre sobre a licitação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), havia defendido publicamente a contratação em 11 de novembro, quando o pregão passou a ser alvo de críticas de parlamentares da oposição.

Na ocasião, Alcolumbre afirmou que outros órgãos públicos também fornecem aparelhos celulares aos servidores por meio de contratos de comodato, modalidade em que o equipamento é cedido durante a prestação do serviço.

"Todos os órgãos do Estado brasileiro fazem comodato de aparelho de telefone. Não é R$ 6 milhões, mas a narrativa é maior que o fato", declarou.

O presidente do Senado também acusou senadores de oposição de reproduzirem informações falsas sobre a contratação.





O que acontece agora com o pregão do Senado

Com a decisão, o Senado deverá interromper o procedimento licitatório até nova deliberação judicial. A suspensão não significa que a licitação foi definitivamente anulada.

O juiz determinou que a União, por meio do Senado, apresente em até 15 dias a íntegra do processo administrativo que fundamentou a contratação, incluindo informações sobre a fase atual do pregão.

Os réus também terão prazo de 20 dias para apresentar contestação.

A decisão ainda determinou o envio de cópia do processo ao Tribunal de Contas da União (TCU), para conhecimento e eventuais providências dentro de suas atribuições. O Ministério Público Federal (MPF) também deverá acompanhar a ação popular.

O magistrado ressaltou que a suspensão não interrompe automaticamente os serviços de telefonia institucional do Senado. A administração poderá utilizar os instrumentos legais disponíveis para garantir a continuidade do serviço enquanto o edital é analisado ou eventualmente reformulado.

A ação foi apresentada por Nikolas Ferreira contra a União, Davi Alcolumbre e a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka.