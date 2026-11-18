Reprodução Irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, de 36 anos, integrantes do grupo de pagode Vou Zuar,

A Justiça de Minas Gerais determinou que os irmãos gêmeos Bruno e Thiago Paiva, integrantes do grupo de pagode Vou Zuar, continuem presos após a denúncia de estupro contra uma mulher de 30 anos em Barbacena (MG). A decisão foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta terça-feira (17).

A prisão em flagrante dos músicos foi convertida em preventiva durante a audiência de custódia realizada na segunda-feira (16). Com isso, os dois permanecem detidos, sem prazo definido para a soltura. A medida não representa condenação, e os investigados podem solicitar sua revogação à Justiça.

Polícia continua investigando a denúncia

Em resposta à imprensa, o TJMG informou que o processo tramita sob segredo de Justiça devido à natureza do crime investigado. O tribunal não divulgou os fundamentos específicos da decisão.

Os irmãos foram presos após uma mulher relatar ter sofrido violência sexual em um hotel de Barbacena, depois de uma apresentação do grupo na madrugada de domingo (15).

denunciante afirmou ter perdido a consciência após consumir bebidas alcoólicas e acordado durante atos sexuais sem seu consentimento.

Em depoimento, Thiago declarou que a relação foi consensual. Bruno negou ter mantido relações sexuais com a mulher.

Outros integrantes do Vou Zuar se pronunciam

de Barbacena conduz o inquérito. A Polícia Civil informou que não divulgará novos detalhes neste momento para preservar a denunciante e evitar prejuízos às investigações.

Também nesta terça-feira, Vitor Naegele e Carlos Vieira, conhecido como Carlinhos, divulgaram um vídeo nas redes sociais sobre a prisão dos colegas.

Os músicos repudiaram a violência contra mulheres, defenderam a apuração dos fatos e afirmaram que não participaram dos episódios investigados.

Os dois classificaram a situação como um dos momentos mais difíceis da história da banda e disseram esperar que a Justiça esclareça o caso.

Ainda não há informação confirmada sobre mudanças na agenda de apresentações do grupo.