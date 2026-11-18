Divulgação/Esportes da Sorte Esquema envolvia o uso de CPFs de pessoas mortas, menores de idade e até CNPJs de empresas que não poderiam participar de apostas

A Esportes da Sorte, alvo da Operação Cash Out, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (18), teria utilizado apostas fictícias para esconder a origem de recursos financeiros e realizar transferências ao exterior. Segundo a Receita Federal, o esquema envolvia o uso de CPFs de pessoas mortas, menores de idade e até CNPJs de empresas que não poderiam participar de apostas.

As movimentações seriam apresentadas como pagamentos a supostos apostadores, mas, de acordo com os investigadores, os valores tinham outro destino: contas ligadas aos próprios integrantes da organização criminosa. A estratégia teria sido utilizada para disfarçar remessas internacionais, dificultar o rastreamento do dinheiro e ocultar recursos obtidos com a exploração irregular de apostas.

As informações foram detalhadas pela Receita Federal e pelo Ministério Público Federal (MPF), durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira. A investigação aponta que o grupo movimentou mais de R$ 11 bilhões somente em 2025.

CPFs de mortos e menores eram usados em apostas fictícias

De acordo com a Receita Federal, uma das estratégias identificadas consistia em simular operações dentro das plataformas de apostas. Para isso, o grupo teria utilizado dados de pessoas que já morreram, menores de 18 anos e empresas sem autorização para realizar esse tipo de transação.

Na prática, as movimentações davam a impressão de que o dinheiro correspondia a ganhos ou pagamentos feitos a apostadores. Entretanto, segundo as autoridades, os valores eram transferidos para contas dos próprios envolvidos no esquema.

O mecanismo também envolvia empresas de fachada, pessoas utilizadas como laranjas e estruturas empresariais no Brasil e no exterior. A combinação dessas operações teria dificultado a identificação da origem dos recursos e dos verdadeiros beneficiários das transferências.

O procurador regional da República Fábio George Cruz da Nóbrega, coordenador-adjunto do Gaeco Nacional, afirmou que parte das operações exigirá cooperação internacional para identificar os responsáveis pelas remessas e seus destinatários.

Mais de 500 milhões de euros foram enviados ao exterior

As investigações apontam que o grupo teria remetido mais de 500 milhões de euros para fora do Brasil. Parte desses valores teria retornado ao país por meio de instituições de pagamento.

Segundo a Polícia Federal, a organização também utilizava operações de câmbio para movimentar recursos sem informar corretamente sua origem às autoridades brasileiras.

A estrutura investigada teria ligação com uma empresa sediada em Curaçao, no Caribe. Embora formalmente associadas a uma companhia estrangeira, as atividades eram conduzidas por empresas brasileiras ligadas aos investigados e direcionadas ao público nacional.

As apurações indicam que o esquema começou em 2020 e continuou mesmo após a regulamentação do mercado de apostas esportivas, em 2024.

Grupo teria movimentado R$ 11 bilhões em 2025

Outro ponto que chamou a atenção dos investigadores foi a diferença entre os valores declarados e a movimentação financeira efetivamente identificada.

Segundo a Receita Federal, o grupo declarou ter movimentado aproximadamente R$ 2 bilhões em 2025. No entanto, as apurações apontaram que o volume real ultrapassou R$ 11 bilhões no mesmo período.

Isso significa que cerca de R$ 9 bilhões teriam ficado fora das informações apresentadas às autoridades fiscais.

O secretário especial da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou que o esquema também envolvia práticas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

A investigação identificou ainda a utilização de empresas do setor de eventos para justificar movimentações financeiras. Segundo o Fisco, essas companhias teriam simulado prestações de serviços para dar aparência legal a receitas provenientes das apostas.

Dinheiro teria sido usado para regularizar a operação

Um dos aspectos investigados é a possível utilização dos recursos obtidos irregularmente para conseguir a autorização de funcionamento da empresa no mercado brasileiro.

Segundo as autoridades, parte do dinheiro enviado ao exterior teria retornado ao país e sido utilizada para pagar a outorga de R$ 30 milhões exigida para a regularização da atividade.

A suspeita é que o grupo tenha recorrido a operações financeiras simuladas para fazer com que valores de origem ilícita parecessem receitas legítimas.

A Receita também apontou possíveis irregularidades envolvendo o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), que concedeu benefícios tributários a empresas do segmento durante a pandemia.

De acordo com Barreirinhas, companhias ligadas ao setor de eventos teriam sido utilizadas para tentar reduzir ou evitar o pagamento de impostos sobre os recursos movimentados.

Operação Cash Out bloqueia mais de R$ 2 bilhões

A Operação Cash Out foi deflagrada nesta quarta-feira (18), em uma ação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal.

Ao todo, foram expedidos 59 mandados de busca e apreensão em municípios de Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. A ação mobilizou cerca de 140 policiais federais, além de auditores fiscais e integrantes do Ministério Público.

A Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 2,3 bilhões em ativos financeiros ligados aos investigados. Também foram autorizadas medidas para apreender bens que, segundo as autoridades, podem ter sido adquiridos com recursos provenientes das atividades investigadas.

Entre os itens apreendidos estão cinco aeronaves, 14 veículos, incluindo modelos de luxo, além de um iate avaliado em R$ 40 milhões. Imóveis de alto padrão também foram alcançados pelas medidas judiciais.

Divulgação PF Entre os itens apreendidos estão carros de marcas de luxo, um iate avaliado em R$ 40 milhões, aeronaves e imóveis de alto padrão

Paralelamente, a Receita Federal instaurou 12 procedimentos fiscais para apurar possíveis irregularidades tributárias.

Os investigados são suspeitos de crimes como organização criminosa, exploração ilegal de jogos e apostas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, evasão de divisas e manutenção de recursos no exterior sem declaração às autoridades. As suspeitas ainda serão apuradas no decorrer da divulgação.