Reprodução/redes sociais O bispo Edir Macedo, que é controlador do banco Digimais

O bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, injetou R$ 1,714 bilhão no Banco Digimais em outubro de 2026. Os aportes foram realizados em duas operações, nos dias 15 e 19, em uma tentativa de reforçar o patrimônio da instituição financeira, que enfrenta dificuldades e registrou prejuízo de R$ 581,4 milhões no primeiro semestre deste ano.

Controlado por Macedo, o banco atravessa um período de pressão sobre suas contas e está abaixo das exigências regulatórias de capital. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, os recursos foram integralmente aportados pelo empresário e religioso, de 81 anos.

A instituição também tem previsão de receber um novo reforço financeiro no primeiro semestre de 2027. O valor estimado é de R$ 357 milhões. Com essa operação, o montante destinado à capitalização do banco deverá chegar a aproximadamente R$ 2 bilhões até o fim de outubro de 2027.

Entretanto, a conclusão da operação depende da aprovação do Banco Central.

Por que Edir Macedo precisou injetar dinheiro no Digimais?

O Banco Digimais enfrenta dificuldades financeiras e apresenta indicadores de capital abaixo das exigências regulatórias. A situação levou à necessidade de novos recursos para recompor o balanço e recuperar a margem de solvência da instituição.

De acordo com o balanço, os recursos aportados por Macedo representaram 11,9% do patrimônio de referência, indicador utilizado para avaliar a capacidade de uma instituição financeira de absorver perdas e manter suas operações.

Com o reforço financeiro, o banco busca recuperar sua margem de solvência, ou seja, melhorar sua capacidade de cumprir as exigências de capital estabelecidas pelo Banco Central.

O prejuízo de R$ 581,4 milhões registrado entre janeiro e junho de 2026 aumentou a pressão sobre a instituição. As perdas consumiram parte do patrimônio do banco e reforçaram a necessidade de novos aportes.

Banco Digimais prevê receber mais R$ 357 milhões

Além dos R$ 1,714 bilhão já injetados em outubro, o planejamento prevê uma terceira operação de capitalização no primeiro semestre de 2027.

O valor estimado é de R$ 357 milhões. Caso o cronograma seja cumprido, o total destinado ao reforço de capital do Digimais chegará a aproximadamente R$ 2 bilhões.

No entanto, a concretização do aporte adicional depende da aprovação do Banco Central. O montante também poderá sofrer alterações até a conclusão do processo.

A movimentação faz parte da tentativa de reorganizar financeiramente o banco e recuperar os indicadores exigidos pelos órgãos reguladores.

Como o Banco Digimais chegou à crise financeira

O Digimais ampliou suas operações nos últimos anos, impulsionado principalmente pela concessão de crédito pessoal e empréstimos consignados, modalidade em que as parcelas são descontadas diretamente do salário ou benefício do cliente.

O crescimento dessas atividades contribuiu para a expansão da instituição. Entretanto, a disponibilidade de crédito começou a diminuir no último ano, o que afetou os resultados financeiros.

Com a redução das operações e o aumento das dificuldades, o banco passou a registrar prejuízos que comprometeram seu patrimônio.

A situação levou à necessidade de reforçar o capital da instituição para atender às exigências regulatórias e recuperar sua capacidade financeira.





Quem é Edir Macedo, controlador do Banco Digimais?



Edir Macedo é fundador da Igreja Universal do Reino de Deus e tem 81 anos. O religioso assumiu integralmente o controle do Banco Digimais em 2020.

A instituição financeira passou a integrar os negócios controlados pelo bispo, que também é conhecido por sua atuação no setor de comunicação com a Record TV.

No fim de 2025, Macedo já havia participado de uma operação semelhante, ao concordar em injetar R$ 250 milhões em capital novo no banco para reforçar o balanço.

A nova sequência de aportes, que pode chegar a aproximadamente R$ 2 bilhões até 2027, representa uma tentativa de enfrentar as dificuldades financeiras do Digimais e adequar a instituição às exigências do Banco Central.