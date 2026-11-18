Imagem gerada por IA Como duas montanhas criaram linha de cidades entre Rio e SP

Há milhões de anos, uma rachadura entre duas montanhas formou um corredor. Com o passar dos anos, essa passagem se transformou em uma fila de cidades, que atualmente liga as duas maiores capitais do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo.

Essa ligação ainda conta com uma das rodovias mais importantes do país, a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), e um dos polos industriais mais fortes, o Vale do Paraíba.

Porém, antes de chegar ao que conhecemos hoje, o caminho passou por um grande processo geológico. As informações são do canal Orbix Mapas. Veja o vídeo:

Nesta região, as cidades estão em fila, uma atrás da outra, e não espalhadas. Esta formação começou muito antes do surgimento da população, por conta do mesmo processo que separou a América da África.

Rifteamento

Tudo começou com um rifteamento continental, um processo geológico de ruptura da crosta terrestre. Ela acontece quando as placas tectônicas se movem em direção oposta.

Este mesmo movimento, há cerca de 200 milhões de anos, separou a Pangeia, formando os continentes e os oceanos modernos.

Tempos depois, há mais ou menos 65 milhões de anos, outro rifte separou duas montanhas. Com isso, um bloco inteiro de terra afundou entre duas grandes falhas, formando uma calha entre duas paredes gigantes.

As falhas formaram duas muralhas paralelas, que viraram serras. Ao lado do oceano, hoje ela é conhecida como Serra do Mar, com mais de mil metros de altitude, coberta pela Mata Atlântica e descendo de forma mais íngreme ao litoral.

Já do outro lado, temos a Serra da Mantiqueira. Em alguns pontos, a altitude chega a quase 2,8 mil metros e aos pontos mais altos da Região Sudeste, como o Pico das Agulhas Negras, no estado do Rio de Janeiro.

Entre as duas serras, ficou um corredor baixo e comprido. Esse corredor se transformou em um vale, que hoje conhecemos como a região do Vale do Paraíba.

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Rio Paraíba do Sul

Dentro dessa calha que se formou entre as montanhas, há também um rio, o Rio Paraíba do Sul. Diferente de outros cursos de água, ele se formou para dentro do continente.

Ele nasce de dois rios que ficam na Serra do Mar, próximos ao oceano. Porém, justamente por conta da serra, ele não consegue ir direto para o mar.

Sendo assim, o Paraíba faz ao contrário: corre primeiro para o interior, no sentido São Paulo. Depois ele dá uma espécie de volta e segue caminho para o Rio de Janeiro.

A partir disso, ele percorre o vale inteiro e só encontra o oceano no norte fluminense, somando cerca de 1,1 mil quilômetros de extensão.

Terreno plano e com água

Durante o processo de formação, com o passar dos anos, essa calha ainda foi se enchendo com as águas das chuvas, que desciam das serras.

As águas traziam sedimentos, como areia e argila, e ainda formaram diversos lagos. Sendo assim, o vale se tornou um plano largo, fundo e com inúmeros recursos.

Isso, com o tempo, transformou-se em áreas mais fáceis para plantar, construir e se transportar.

O caminho

Com uma serra íngreme de um lado e outra ainda mais alta de outro, somado a um terreno plano e com água o ano inteiro, além de um rio que leva exatamente para o Rio de Janeiro, só existia um caminho fácil para quem deseja se transportar.

Com isso, quem queria ir de São Paulo para o Rio tinha um caminho plano, com água, bons lugares para descansar e rico para animais. Era a natureza desenhando a estrada, com a cicatriz da terra.

Antes de virar estrada, o corredor foi usado pelos indígenas. Com a colonização, as primeiras vilas foram surgindo, sempre perto do rio.

A descoberta do ouro em Minas Gerais impulsionou ainda mais a região, que era usada como caminho no transporte do mineral. Com isso, os lugares em que eram feitas as paradas de descanso se tornaram povoados e a fila de cidades começava a se formar.

Mas o que fez a região crescer ainda mais foi o café. Por conta do terreno rico e fácil para plantio, o Vale do Paraíba se tornou o centro do café.

Para ser exportado, o café precisava chegar aos portos. Com isso, a fila de cidades e o caminho também eram utilizados.

Com a chegada das ferrovias, os trilhos acompanharam o mesmo caminho. Cada estação ao longo da linha se tornava um ponto de crescimento e, assim, as cidades foram crescendo ainda mais.

Os anos foram se passando e a economia mudou, o café perdeu força na região e se mudou para outras áreas.

Porém, a posição do vale já estava consolidada. Era o caminho natural entre as duas maiores potências do país.

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Atualmente

Hoje, a área segue sendo importante. A região conta com uma das rodovias mais importantes do país, a Rodovia Presidente Dutra (BR-116). A estrada seguiu o mesmo corredor dos indígenas, do ouro, do café e do trem.

Pela Dutra, é feito o transporte de pessoas e mercadorias na fila de cidades entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Com a estrada, vieram as indústrias. Sendo assim, hoje toda a região que corta a rodovia se tornou um dos polos tecnológicos mais importantes do Brasil.

Em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, há a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Em São José dos Campos, em São Paulo, há a Embraer, além do ITA, uma das ecolas de engenharia mais conhecidas do país.

Por isso, atualmente, milhões de pessoas vivem na fila de cidades. E, no fundo, esse corredor é apenas o desenho das montanhas, que se formaram há milhões de anos.



