Luiz Claudio Ferreira - Repórter da Agência Brasil Caso Miguel: Mirtes cobra justiça no dia que filho faria 12 anos



O menino Miguel, que morreu no Recife (PE) após cair de um prédio no dia 2 de junho de 2020, faria 12 anos de idade nesta terça (17). A data foi motivo de desabafo da mãe dele, a bacharel em direito Mirtes Renata Santana, em vídeo nas redes sociais.

Mirtes se emocionou, falou sobre dor e saudade e pediu justiça, o que espera há seis anos.

"Desde que você partiu, carrego uma missão: lutar para que sua história não seja esquecida e para que a justiça seja feita", destacou ela, que acrescentou: "Justiça não é favor, é um direito. Sua vida merecia proteção, cuidado e respeito".

Condenada recorre em liberdade

Em 2020, Mirtes trabalhava como empregada doméstica, em plena pandemia de covid-19, no apartamento de Sari Corte Real, em área nobre da capital pernambucana. A mãe teve que levar o filho para o local de trabalho, já que a creche em que ele ficava estava fechada. As investigações sobre o caso apontaram que, quando Mirtes estava encarregada de levar o cachorro da patroa para passear, o menino insistiu que queria ficar com a mãe.

Diante do pedido de Miguel, Sari, que estava fazendo as unhas, abriu a porta do elevador e o deixou sozinho.

Em vez de descer, o elevador acabou subindo para a área da cobertura. Ele desembarcou, chegou a uma área sem proteção e caiu do prédio.

Sari foi condenada a sete anos de prisão em regime fechado pelo abandono. No entanto, ainda não iniciou o cumprimento da pena e recorre em liberdade.

"Tudo o que nos foi tirado"

No vídeo em redes sociais, Mirtes disse que nenhuma mãe deveria experimentar a dor que ela vive desde então.

"Já são seis anos sem você. Seis anos de uma saudade que não diminuiu e de um amor que continua crescendo", desabafou. "Continuo sentindo sua falta e desejando tudo aquilo que nos foi tirado".

Ela lamentou que a morte do filho alterou a vida dela para sempre.

"Me fez enxergar ainda mais de perto as injustiças que tantas crianças negras e suas famílias enfrentam neste país", afirmou.

Essa é, conforme defendeu, uma realidade que ninguém pode aceitar ou normalizar.

Direito

Mirtes, no processo de luta por justiça, resolveu se matricular no curso superior em direito, para poder entender melhor o processo.

O trabalho de conclusão de curso dela, que tratou sobre as consequências da exploração de trabalhadoras domésticas, teve nota máxima na faculdade.

"Quero que seu nome continue representando a importância de proteger nossas crianças, especialmente as crianças negras, para que nenhuma outra mãe precise passar pelo que estou passando".

Mirtes afirmou que não quer que o menino seja lembrado apenas pelas circunstâncias da morte e pela demora da justiça.

"Quero que as pessoas conheçam o Miguel, menino, cheio de vida, que tinha uma história inteira pela frente".

