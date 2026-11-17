Imagem gerada por IA Suposto apagão mundial vira piada nas redes sociai

A possibilidade de um apagão mundial nesta terça-feira (17) virou assunto nas redes sociais e, em meio às especulações, gerou uma onda de memes. Enquanto algumas publicações demonstram preocupação com a possibilidade de o planeta ficar sem energia elétrica, outras preferem encarar a história com bom humor.

Reprodução Redes Sociais Memes do apagão

No X, antigo Twitter, usuários passaram a compartilhar brincadeiras relacionadas à teoria, que prevê uma interrupção generalizada no fornecimento de energia, internet e outros serviços essenciais. A possibilidade de um período de até 90 dias sem eletricidade também aparece entre as versões mais alarmistas do boato.

já passou da meia noite, cadê o apagão que me prometeram? https://t.co/aoDCYyV8Lj — Central Reality (@centralreality) November 17, 2026

A repercussão transformou o assunto em combustível para piadas e montagens, com internautas fazendo graça com a expectativa pelo suposto acontecimento.

bom dia vão chutar esse fio do apagão que horas? tenho lição p corrigir https://t.co/RulyjjTGqR — Duolingo Brasil 🇧🇷 (@DuolingoBrasil) November 17, 2026





De onde surgiu a teoria do apagão mundial?

A especulação sobre um apagão global em 17 de novembro ganhou força depois que usuários resgataram um episódio de Os Simpsons, da 35ª temporada, exibido originalmente em 2023. Na história, a cidade fictícia de Springfield enfrenta uma interrupção no fornecimento de energia.

Reprodução Redes Sociais Previsão do apagão no seriados dos Simpsons

Internautas relacionaram uma referência à data de 17 de novembro com o calendário de 2026 e passaram a compartilhar a possibilidade de que o desenho tivesse antecipado um acontecimento real.

Outro elemento que alimentou os rumores foi o anúncio de um teste do Sistema de Alerta de Emergência dos Estados Unidos, programado para esta terça-feira. A atividade prevê a transmissão de uma mensagem de teste por emissoras de rádio e televisão, mas não envolve desligamento da rede elétrica ou bloqueio da internet.

No Brasil, a teoria também ganhou força depois que a Defesa Civil Nacional publicou orientações para a montagem de kits de emergência com suprimentos para até 72 horas. O comunicado, entretanto, faz parte de recomendações preventivas e não representa um alerta de apagão.

Reprodução Redes Sociais Memes do apagão





Vai ter apagão mundial nesta terça-feira?

Apesar da repercussão, não há confirmação oficial nem evidências técnicas de que um apagão mundial esteja previsto para esta terça-feira.

A associação entre o episódio de Os Simpsons, o teste norte-americano e as orientações da Defesa Civil foi construída nas redes sociais. Nenhum desses acontecimentos, isoladamente ou em conjunto, comprova a existência de um plano para interromper o fornecimento de energia em escala global.

Portanto, a previsão de que o planeta ficará no escuro por até 90 dias não tem fundamento comprovado.





Veja memes sobre o suposto apagão mundial

A teoria também abriu espaço para a criatividade de internautas nas redes sociais:



me prometeram um apagao hoje e cá estou eu num trem lotado indo trabalhar https://t.co/9otfCayDkb — ☆ (@rhodegirrrl) November 17, 2026





Reprodução Redes Sociais Memes sobre o apagão



