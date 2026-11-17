A possibilidade de um apagão mundial nesta terça-feira (17) virou assunto nas redes sociais e, em meio às especulações, gerou uma onda de memes. Enquanto algumas publicações demonstram preocupação com a possibilidade de o planeta ficar sem energia elétrica, outras preferem encarar a história com bom humor.
No X, antigo Twitter, usuários passaram a compartilhar brincadeiras relacionadas à teoria, que prevê uma interrupção generalizada no fornecimento de energia, internet e outros serviços essenciais. A possibilidade de um período de até 90 dias sem eletricidade também aparece entre as versões mais alarmistas do boato.
A repercussão transformou o assunto em combustível para piadas e montagens, com internautas fazendo graça com a expectativa pelo suposto acontecimento.
De onde surgiu a teoria do apagão mundial?
A especulação sobre um apagão global em 17 de novembro ganhou força depois que usuários resgataram um episódio de Os Simpsons, da 35ª temporada, exibido originalmente em 2023. Na história, a cidade fictícia de Springfield enfrenta uma interrupção no fornecimento de energia.
Internautas relacionaram uma referência à data de 17 de novembro com o calendário de 2026 e passaram a compartilhar a possibilidade de que o desenho tivesse antecipado um acontecimento real.
Outro elemento que alimentou os rumores foi o anúncio de um teste do Sistema de Alerta de Emergência dos Estados Unidos, programado para esta terça-feira. A atividade prevê a transmissão de uma mensagem de teste por emissoras de rádio e televisão, mas não envolve desligamento da rede elétrica ou bloqueio da internet.
No Brasil, a teoria também ganhou força depois que a Defesa Civil Nacional publicou orientações para a montagem de kits de emergência com suprimentos para até 72 horas. O comunicado, entretanto, faz parte de recomendações preventivas e não representa um alerta de apagão.
Vai ter apagão mundial nesta terça-feira?
Apesar da repercussão, não há confirmação oficial nem evidências técnicas de que um apagão mundial esteja previsto para esta terça-feira.
A associação entre o episódio de Os Simpsons, o teste norte-americano e as orientações da Defesa Civil foi construída nas redes sociais. Nenhum desses acontecimentos, isoladamente ou em conjunto, comprova a existência de um plano para interromper o fornecimento de energia em escala global.
Portanto, a previsão de que o planeta ficará no escuro por até 90 dias não tem fundamento comprovado.
Veja memes sobre o suposto apagão mundial
A teoria também abriu espaço para a criatividade de internautas nas redes sociais: