Reprodução/Agência Senado Comitiva da CDH reúne-se com familiares, representantes das forças de segurança e autoridades locais durante diligência sobre o desaparecimento de duas crianças em Bacabal (MA)

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado vai pedir que a União assuma as investigações sobre o desaparecimento dos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, em Bacabal (MA). As crianças desapareceram em 4 de janeiro, na comunidade quilombola São Sebastião dos Pretos, e continuam sem paradeiro conhecido.

O anúncio foi feito após uma visita de senadoras ao Maranhão, encerrada no domingo (15). A presidente da comissão, Damares Alves (Republicanos), informou que pretende se reunir ainda nesta semana com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, para solicitar a federalização do caso.

A transferência das investigações ainda não foi autorizada. Para que isso aconteça pelo mecanismo previsto na Constituição, o procurador-geral da República precisa apresentar um pedido ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), responsável por decidir se o caso deve passar à esfera federal.

Suspeita de tráfico de pessoas reforça pedido

Durante a visita a Bacabal, as senadoras ouviram a mãe das crianças, Clarice Cardoso, além de representantes das forças de segurança responsáveis pelas buscas.

Uma das preocupações levantadas pela comissão é a possibilidade de os irmãos terem sido vítimas de tráfico de pessoas e levados para fora do Brasil. A hipótese, porém, não foi confirmada pelos investigadores.

A senadora Eliziane Gama (PSD), que participou da diligência, defendeu uma participação maior dos órgãos federais.

A comissão também pretende solicitar a federalização de outros três casos de desaparecimento de crianças, registrados no Pará e no Rio de Janeiro.

Além disso, as parlamentares discutem mudanças nos protocolos nacionais de busca para agilizar a comunicação entre autoridades quando crianças desaparecem.

Mãe das crianças sofreu ataque a tiros

Durante a visita, as senadoras receberam informações sobre um ataque a tiros contra a mãe dos irmãos e sua advogada, Nathaly Moraes, ocorrido em 10 de novembro, em Paço do Lumiar (MA).

As duas não ficaram feridas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão, não foi identificada relação entre o atentado e o desaparecimento das crianças.

Clarice cobrou respostas sobre o paradeiro dos filhos e pediu que as investigações identifiquem os responsáveis, sem atribuir culpa a pessoas inocentes.

Irmãos desapareceram enquanto brincavam

Ágatha e Allan foram vistos pela última vez em 4 de janeiro, quando saíram para brincar em uma área de mata acompanhados do primo Anderson Kauan, de 8 anos.

O menino foi encontrado três dias depois, em uma estrada próxima ao povoado Santa Rosa. Após receber atendimento médico, mostrou aos policiais o trajeto percorrido pelo grupo até uma cabana abandonada, perto do Rio Mearim.

As buscas envolveram mais de 500 pessoas, com apoio de bombeiros de outros estados e equipes da Marinha. Uma área de aproximadamente 54 quilômetros quadrados foi percorrida, incluindo trechos de mata fechada e do rio.

Apesar dos esforços, os irmãos não foram encontrados.

A comissão do Senado deverá elaborar um relatório sobre a diligência e encaminhar as solicitações às autoridades federais. Até o momento, não há anúncio de suspeitos identificados pelo desaparecimento.