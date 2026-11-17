Reprodução/X O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao lado do vice-presidente J.D. Vance

A Polícia Federal investiga se a Rockbridge Network, organização de doadores conservadores fundada pelo vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, ofereceu apoio ilegal à campanha presidencial de Flávio Bolsonaro (PL) nas eleições de 2026. A informação foi detalhada nesta terça-feira (17) pelo jornal estadunidense The Washington Post, que ouviu uma autoridade de segurança com conhecimento direto da investigação.

O inquérito apura se recursos financeiros, serviços ou outras formas de assistência estrangeira beneficiaram a candidatura de Flávio, derrotado por Lula (PT) no segundo turno de 25 de outubro. A Rockbridge nega qualquer participação na eleição brasileira, enquanto o senador afirma que as acusações são falsas.

A investigação foi aberta após determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), em 27 de outubro. Como o iG já noticiou, a decisão também determinou a apuração de possíveis pagamentos de publicidade eleitoral por perfis estrangeiros e de interesses econômicos ligados à exploração de minerais brasileiros.

Grupo teria procurado candidatos brasileiros

Segundo o Washington Post, o ex-candidato à Presidência Renan Santos (Missão) relatou ter recebido mensagens de um intermediário que apresentava a Rockbridge como uma organização interessada em apoiar um candidato conservador na disputa contra Lula.

Renan Santos afirmou que recusou a aproximação e passou a desconfiar de uma possível ligação entre representantes do grupo e a campanha de Flávio Bolsonaro.

O jornal também identificou contatos de pessoas associadas à tentativa de expansão da Rockbridge com empresários e políticos brasileiros. Entre os nomes citados estão Pedro Sang e Tallis Gomes, que aparecem na decisão de Flávio Dino.

De acordo com a reportagem, Pedro passou a frequentar a estrutura de campanha de Flávio em São Paulo, segundo relatos de quatro pessoas. Tallis Gomes declarou que PedroSang havia mencionado prestar ajuda à candidatura com dados, mas disse não conhecer os detalhes.

Nenhuma dessas informações, isoladamente, comprova a transferência de recursos estrangeiros ou a prática de crime eleitoral.

Rede foi criada para fortalecer aliados de Trump

A Rockbridge Network foi fundada em 2019 por JD Vance e pelo empresário Christopher Buskirk. A organização reúne doadores conservadores e foi criada para fortalecer politicamente aliados do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e dar continuidade ao projeto político conhecido como MAGA.

Joédson Alves/Agência Brasil Flávio Bolsonaro (PL)

A reportagem do Washington Post identificou que Buskirk apresentou a organização a empresários brasileiros durante um encontro em Nova York, em maio.

No mesmo mês, Chris Applegate, ligado a Vance, registrou uma empresa chamada Rockbridge Brazil LLC no estado estadunidense de Wyoming.

Documentos que circularam entre empresários e políticos brasileiros apresentavam propostas relacionadas a inteligência artificial e exploração de terras raras. Um deles identificava Pedro Sang como responsável pela operação da Rockbridge no Brasil e Tallis Gomes como conselheiro.

O grupo estadunidense, porém, afirma que o projeto de expansão não avançou e que brasileiros utilizaram seu nome sem autorização.

Rockbridge e Flávio Bolsonaro negam irregularidades

Em manifestação ao Washington Post, a Rockbridge afirmou que não participou da eleição brasileira e acusou terceiros de apresentar informações falsas sobre supostos vínculos com a organização.

Flávio Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde a derrota eleitoral, também negou ter recebido ajuda da rede. Em entrevista ao jornal, classificou a acusação como mentira e afirmou que o caso se baseia em alegações falsas.

Pedro Sang negou integrar a Rockbridge no Brasil ou nos Estados Unidos e afirmou que o projeto foi interrompido anteriormente, sem participação política no país.

Tallis Gomes confirmou ter feito uma contribuição de US$ 100 mil, o equivalente a R$ 578 mil, à organização após participar de um encontro em Dallas, mas negou ter prestado serviços a candidatos brasileiros em nome da Rockbridge.

O gabinete de JD Vance não respondeu ao pedido de manifestação do Washington Post.

A Polícia Federal deverá esclarecer a natureza desses contatos e verificar se houve fornecimento de dinheiro, serviços, tecnologia ou outras vantagens à campanha presidencial.

Vale lembrar que, até o momento, não há conclusão pública da investigação que comprove financiamento estrangeiro à candidatura de Flávio Bolsonaro.