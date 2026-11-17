Reprodução/Instagram Lucélia Monteiro com o tucunaré pinima de 60 cm pescado no Rio Flexal, em Pracuúba, no Amapá

A pescadora Lucélia Monteiro, de 41 anos, inaugurou a categoria Amapaense Absoluto Feminino da BGFA Recordes, com um tucunaré pinima de 60 centímetros.

O exemplar foi pescado no Rio Flexal, em Pracuúba, entre 15h30 e 16h30 de 24 de setembro. Segundo ela, a força do animal foi tanta que a fez cair dentro da canoa.

Lucélia persistiu na briga até que o peixe começou a tirar linha da carretilha e ela percebeu que precisava se levantar.

Apesar de ter contornado um toco de árvore, o tucunaré ficou com a boca para fora, permitindo que a captura fosse feita sem a necessidade de mergulhar.

Tucunaré pinima

Nativo da Amazônia, o tucunaré pinima tem como principais características a coloração dourada, amarela ou esverdeada, a boca grande e os hábitos carnívoros.

A espécie costuma medir entre 50 centímetros e 70 centímetros, mas alguns adultos podem chegar perto de 1 metro e ultrapassar os 10 quilos.



