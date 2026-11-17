Rafael Cardoso* - Enviado Especial Parque do Albardão: de cemitério marinho a esperança de santuário



No extremo sul do país, a chegada da primavera à imensa faixa de areia entre a Praia do Cassino e a Barra do Chuí, no Rio Grande do Sul, costumava estar associada à morte.

Nessa época, o mar agitado e ruidoso avançava sobre a costa e trazia centenas de cadáveres de toninhas ─ um tipo de golfinho pequeno, de bico fino e arredondado, que vive nas águas do Atlântico Sul.

Os corpos acumulados na areia eram de vítimas da chamada "pesca incidental", quando não há intenção de captura. As toninhas e outros animais acabavam morrendo ao ser presas pelas redes de pescadores que tinham como alvo as corvinas, abundantes neste período.

Para reverter essa mortalidade, em março deste ano, o governo federal criou o Parque Nacional do Albardão: uma unidade de conservação predominantemente marinha, onde atividades extrativas como a pesca são proibidas.

Passados oito meses, há sinais de que uma mudança pode estar em curso, segundo um conjunto de relatos de trilheiros, moradores da região e militares.

Rastro de carcaças

Poucas pessoas testemunhavam os corpos de animais na costa gaúcha entre a primavera e o verão. Boa parte dos quase 250 quilômetros entre a Praia do Cassino e a Barra do Chuí é inóspita, sem residências, pontos de apoio ou sinal de celular.

Um dos aventureiros que circula pelo trecho é Fernando Souza Neto, dono da empresa Caminho dos Faróis. Há 13 anos, ele organiza travessias pela praia com grupos de 16 pessoas. O roteiro oferece dias de isolamento e maior conexão com a natureza. Muitos trilheiros, porém, perturbavam-se ao se deparar com um rastro de carcaças.

"Ouvi de alguns que nunca imaginaram ter de caminhar no meio da morte. Já aconteceu de contarmos 52 cadáveres de toninhas entre o farol Sarita e o farol do Albardão. Uma tristeza", conta o guia.

Em outubro deste ano, Fernando concluiu a travessia sem ter visto carcaças.

"Pela primeira vez, não encontrei nenhuma toninha morta em sete dias de caminhada. Eu acredito que essa diferença seja devido à criação do parque nacional".

O mesmo diz o guarda do Farol do Albardão, Alexandro de Oliveira, que trabalha no local pelo segundo ano consecutivo. Cada plantão envolve dois funcionários da Marinha e dura entre 70 e 75 dias até a próxima rendição.

Alexandro conta que, em 2025, era comum encontrar muitos animais mortos quando fazia a caminhada de rotina pela praia.

"Eram de 10 a 15 carcaças, num raio de 10 km: toninha, leão-marinho, tartaruga. E, neste meu regresso, só vi um animal morto, que era uma tartaruga. Também tem bastante tempo que ninguém vê nenhum barco circulando nessa área. Ano passado, o mar ficava cheio, mesmo de noite", diz o guarda.

A Agência Brasil visitou a região ao longo de uma semana de outubro e também testemunhou uma possível transformação no ambiente. Em cerca de 70 km percorridos pela praia, a equipe não avistou nenhuma toninha morta.

Havia seis lobos-marinhos mortos, provavelmente por causas naturais, segundo a pesquisadora Danielle Monteiro, do Laboratório de Pesca Responsável da Universidade Federal do Rio Grande (Furg). Estudos de marcação e genética mostraram ser comuns os encalhes de filhotes vindos de colônias argentinas e uruguaias, relacionados à busca de alimento, explica.

Outros cinco lobos-marinhos vivos foram avistados e pareciam descansar na areia, tranquilos.

Danielle Monteiro acrescenta que uma única carcaça de toninha (foto abaixo) havia sido encontrada por pesquisadores da FURG na semana em que a reportagem visitou o local, mas em uma praia do município que está fora dos limites do Albardão.

Essas evidências visuais isoladas não permitem concluir cientificamente que as populações de animais já estejam se recuperando. Os especialistas dizem que são necessários, pelo menos, três anos de monitoramento contínuo para avaliar estatisticamente a redução dos encalhes, a relação com a criação do parque e as variações ambientais e climáticas.

O parque nacional é uma demanda de mais de 20 anos de especialistas em conservação marinha.

Nesta primeira reportagem da série Primavera no Albardão, produzida com o apoio da Earth Journalism Network (EJN), pesquisadores, ambientalistas e instituições públicas destacam a biodiversidade da região, a tragédia dos encalhes e a importância do parque para evitar a extinção de espécies da fauna marinha.

Entendendo o Albardão

O Parque Nacional do Albardão foi criado pelo Decreto Presidencial nº 12.868, de 6 de março de 2026, com uma área de 1.004.480 hectares (10 mil km2) no litoral do município de Santa Vitória do Palmar (RS).

Há uma pequena faixa de areia dentro da área protegida, mas a maior parte da unidade de conservação (UC) é marítima.

De forma geral, UCs de proteção integral como o Albardão proíbem qualquer tipo de uso que envolva extração ou dano dos recursos naturais. Atividades como pesquisa científica, visitação pública, educação ambiental e turismo ecológico precisam ser reguladas.

Também foi criada uma Área de Proteção Ambiental (APA), de 55.983 hectares (560 km2), e uma Zona de Amortecimento, de 558.025 hectares (5,6 mil km2). Ambas poderão receber atividades econômicas no futuro. Os tipos e as regras ainda serão definidos.

Estruturação do Parque

Depois da criação, a regulação do parque envolve uma série de etapas, conduzidas pelo órgão gestor, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A fase atual é de formação de um conselho, espaço que permite a participação da sociedade na gestão da UC.

As primeiras reuniões para mapear e confirmar interessados foram realizadas entre os dias 14 e 16 de outubro, nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, com a presença de prefeituras, ONGs, setor produtivo, turismo e pesquisadores.

A expectativa é que o conselho esteja formado e comece a funcionar no primeiro semestre de 2027.

Outro passo é a designação de uma chefia local, o que deve acontecer até o final de 2026. O profissional será responsável por estruturar e ampliar a equipe.

O plano de manejo, documento que estabelece regras de uso e gestão de uma UC, demorará mais tempo, segundo Luiz Faraco, coordenador na Gerência Regional Sul do ICMBio, responsável pelo Albardão.

"Em agosto, foram definidos os planos de manejo prioritários para 2027 e 2028. Como o Albardão ainda não tinha conselho, nem chefia designada, não foi incluído. A previsão é que a unidade entre na atualização seguinte, de 2029 e 2030. São processos trabalhosos e relativamente longos, que precisam de maior rigor técnico e uma equipe maior envolvida", explica o coordenador.

Toninha: o símbolo da urgência

O mar no extremo sul do país concentra nutrientes de águas frias (subantárticas) e continentais (Rio da Prata) que o tornam uma zona de acúmulo de alimentos para diferentes espécies. Quanto mais peixes, mais pescadores e maiores as taxas de capturas incidentais de outros animais.

Com base nos registros das últimas duas décadas feitos por pesquisadores da Furg e do Nema, ocorreram entre 200 e 500 encalhes de toninhas por ano na área onde hoje é o Albardão.

Segundo pesquisa do professor do Instituto de Oceanografia da FURG Eduardo Secchi, esse número representa apenas 10% da mortalidade real. As demais toninhas, depois de capturadas pelas redes de pesca, podem afundar no mar, ser levadas por correntes ou consumidas por aves, tubarões e outros organismos.

"Os cadáveres são apenas a ponta do iceberg. Quando consideramos que 90% dos corpos não chegam à praia, percebemos que a mortalidade real de 2.000 a 5.000 animais por ano causada pela pesca industrial era totalmente insustentável para a sobrevivência da espécie", diz Eduardo Secchi.

Além do monitoramento de carcaças, a estimativa também leva em conta o histórico de capturas obtido diretamente com os pescadores no passado. Segundo Secchi, depois de uma regulação federal que limitou a pesca na região (INI 12/2021), o setor parou de cooperar com os pesquisadores.

Um estudo de 2002 do oceanógrafo Paul Gerhard Kinas projetou que, se fossem mantidas as altas taxas de mortalidade das toninhas na região, haveria 80% de chance de colapso da população em 30 anos.

Secchi estima que Uruguai e Rio Grande do Sul compartilhem um total de 40 mil toninhas, com 30 mil no país vizinho e 10 mil no estado brasileiro.

Professor e pesquisador do Instituto de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande (Furg, Eduardo Secchi. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O país vizinho era, até então, considerado "fonte", por ser local de reprodução e preservação, enquanto o estado brasileiro era um "sumidouro", por ser local de morte.

A criação do Albardão, somada ao pouco esforço de pesca no norte do Uruguai, cria a expectativa de que se forme um "pequeno santuário" na região.

"Com a remoção do esforço de pesca na principal área de concentração da espécie no Brasil, criamos uma zona de refúgio real. O Parque Nacional é a única medida espacial capaz de estancar esse colapso populacional e permitir que o estoque de toninhas volte a se recuperar no longo prazo", diz Secchi.

Tartarugas ameaçadas

Cinco espécies de tartarugas circulam pelas águas do Albardão: cabeçuda (Caretta caretta), de-couro (Dermochelys coriacea), verde (Chelonia mydas), oliva (Lepidochelys olivacea) e de-pente (Eretmochelys imbricata).

Um estudo coordenado pela pesquisadora Danielle Monteiro para o Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental (Nema), em 2025, mostra que a principal vítima da "pesca incidental" na área atual do parque entre 2018 e 2022 foi a tartaruga cabeçuda, com 9.642 mortes estimadas. Logo depois, vieram as de-couro, com 487.

O cálculo leva em conta o registro de encalhes e a projeção de mortes no mar, assim como os estudos sobre captura de toninhas.

Monitoramento por satélite e telemetria indicaram que a tartaruga-cabeçuda usa a região durante todo o ano. Já as capturas por redes de pesca ocorrem com maior frequência no verão e outono.

Pesquisadores chegaram a essa conclusão a partir de dados coletados por observadores de bordo em frotas industriais.

"A região atua como um verdadeiro sumidouro de tartarugas adultas vindas de áreas de desova do Sudeste e Nordeste. A tartaruga-cabeçuda atinge a maturidade reprodutiva por volta dos 32 anos. Retirar do mar uma fêmea nessa idade representa um dano irreparável para a conservação de toda a população", explica Danielle.

A pesquisa de Danielle também mostra que o local é utilizado durante o ano inteiro como área de parto e berçário para 26 espécies de elasmobrânquios, entre eles a raia-viola (Pseudobatos horkelii), o cação-anjo-espinhoso (Squatina guggenheim) e o tubarão-martelo-entalhado (Sphyrna lewini).

Entre 2018 e 2022, somente a pesca de emalhe no fundo causou a mortalidade estimada de 255.302 indívuduos de elasmobrânquios na área que corresponde hoje ao Albardão. Esses animais equivalem a 372 toneladas de biomassa.

Impactos das técnicas pesqueiras

Na região, dois tipos de pesca industrial são predominantes, cada um com impactos distintos sobre a fauna marinha. As informações estão em estudo do oceanógrafo Rodrigo Claudino dos Santos, com dados do Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (Preps).

Na pesca de emalhe de fundo, uma rede estática é colocada no leito marinho, com pesos no fundo e bóias na superfície. Ela costuma ter uma extensão média de 19 km.

Em um único dia da safra da corvina, a soma do conjunto de redes chegava a formar uma muralha de 3.500 km.

A média de captura era de 1.110 toneladas de peixes por ano, e as principais vítimas da pesca incidental por essa técnica eram toninhas, tartarugas, leões e lobos-marinhos.

Já o arrasto de parelha usa uma rede no fundo do mar, em que cada ponta é puxada por um barco diferente. A rede tem, em média, 50 metros de comprimento, e varre o leito marinho entre 10 e 25 km por lance.

O volume de peixes capturados por ano chegava a 1,6 mil toneladas, e as principais vítimas incidentais eram tartarugas, raias e cações.

Mar sem fronteiras

Entusiasmados com a criação do Albardão, pesquisadores do Instituto de Ciências Oceânicas da Universidad de la República (Udelar) querem estender a área de proteção marinha ao Uruguai.

A professora e doutora em Ecologia Valentina Franco-Trecu disse que o grupo entregou um documento técnico com esse pedido ao Ministério do Meio Ambiente do país.

"Queremos uma área contínua, a partir do Chuí, que dê sequência ao Albardão. Seria o sonho de uma conservação transfronteiriça real, onde dois países protegeriam o mesmo ecossistema marinho", projeta Valentina.

A pesquisadora estuda há 24 anos mamíferos marinhos, como toninhas, leões e lobos-marinhos. Ela defende que o corredor de unidades de conservação costeiras inclua regiões como Cerro Verde, Cabo Polonio, Laguna de Rocha e Laguna de Castillos.

"Toda esta zona que liga Brasil e Uruguai é extremamente rica. Há uma diversidade de ambientes costeiros associados: áreas úmidas, restingas, zona entre marés. Portanto, estabelecer uma continuidade resultaria em uma conservação muito mais real e muito mais potente", diz.

Meta 30x30

A criação do Albardão também está inserida nos compromissos assumidos pelo país no Marco Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal (2022), que estabelece a meta de proteção de 30% dos oceanos até 2030.

O Brasil possui cerca de 3,6 milhões de quilômetros quadrados de Zona Econômica Exclusiva (ZEE), a faixa marítima que se estende por até 370 quilômetros a partir da costa de cada país.

Antes do Albardão, registros do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) apontavam que o Brasil tinha 26,85% de seu território marinho sob proteção legal.

Os cerca de 10.600 km2 do Parque Nacional e da APA do Albardão representaram um acréscimo de 0,29 pontos percentuais, e o total de áreas marinhas protegidas passou a ser de 27,14%.

Porém, criar uma unidade de conservação representa mais do que só cumprir números, diz Angela Kuczach, articuladora da Coalizão SOS Oceano, que coordenou a etapa final de mobilização pública e política em defesa do parque nacional.

"A criação do Albardão é um marco ambiental, que protege uma biodiversidade de riqueza inestimável. O Brasil já tinha grandes áreas protegidas em ilhas oceânicas distantes, mas precisava proteger a riqueza dos nossos ecossistemas costeiros", diz Kuczach.

Para alcançar a meta de 30%, o ICMBio busca destravar um mosaico de novas Unidades de Conservação (UCs) costeiras e marinhas que estão em diferentes fases de estudos técnicos e consultas públicas.

Há quatro propostas em estágio mais avançado:

Reserva Biológica de Colinas Coralinas (Espírito Santo);

Reserva Extrativista Rio Formoso (Pernambuco);

Reserva Extrativista Itacaré (Bahia);

Reserva Extrativista Tauá Mirim (Maranhão).

No início de novembro, o ICMBio também promoveu audiências públicas no Rio Grande do Norte e Ceará para apresentar o plano de criação da Área de Proteção Ambiental (APA) dos Montes Oceânicos e dos dois Refúgios de Vida Silvestre (REVIS) das Cadeias de Fernando de Noronha e Norte do Brasil.

Futuro da proteção marinha

Os principais impasses envolvem setores que disputam o mesmo espaço geográfico mapeado para a conservação, como as empresas de óleo e gás, de mineração em águas profundas e de energia eólica offshore.

A nova configuração do Congresso Nacional depois das eleições de 2026 reforça os desafios. Levantamento do Observatório do Clima (OC) indica que 68,9% dos parlamentares da próxima legislatura (2027-2031) se posicionam contra a agenda socioambiental.

Atualmente, há cinco Projetos de Decreto Legislativo (PDL) na Câmara dos Deputados e um no Senado para anular o decreto que criou o Albardão.

A sobrevivência do Parque Nacional vai depender da mobilização social e política, e de novas contribuições acadêmicas.

Trabalhos como os realizados pelo Nema serão fundamentais nesse processo. A ONG, voltada para pesquisa e educação ambiental, monitora o trecho que vai da Praia do Cassino até a Barra do Chuí duas vezes por mês e produz relatórios sobre a biodiversidade local.

Ao lado de outros pesquisadores da Furg, o Nema será responsável por identificar a efetividade do Albardão para preservação e recuperação da fauna marinha.

A expectativa é reunir, ao longo de pelo menos três anos, um volume robusto de dados que incluam registros sobre encalhes, análises sobre correntes marinhas e impactos das mudanças climáticas. Isso dará maior segurança às conclusões sobre o antes e depois do parque.

Apesar dos estágios iniciais, a coordenadora de projetos do Nema, Maria Carolina Weigert, está convicta de que a proteção marinha trará benefícios em escala global.

"Precisamos parar de olhar para o nosso umbigo e tratar o Albardão como uma questão local. É um santuário de 1 milhão de hectares para a biodiversidade marinha. Tem importância ecológica para todo o Cone Sul e o Mar Patagônico, porque serve de rota para espécies migratórias que vêm até da Antártida. O Albardão é um legado ambiental para o planeta", diz Weigert.

Primavera no Albardão

A segunda reportagem da série abordará os impactos socioeconômicos da criação do parque nacional no setor da pesca industrial, a reação das empresas de energia eólica offshore que tinham projetos na área e a realidade dos pescadores artesanais.

A reportagem foi produzida com apoio da Earth Journalism Network (EJN), da Internews, organização internacional de jornalismo especializada em temas socioambientais.

