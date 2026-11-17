Divulgação Marcelo Lima, prefeito de São Bernardo do Campo

O prefeito Marcelo Lima (Podemos), gestor de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, utilizava recursos ilícitos para pagar despesas pessoais próprias e da família, conforme consta a denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

De acordo com o documento, apresentado no dia 27 de outubro, Lima era líder de uma organização com, pelo menos, nove outros integrantes, e que obteve quantias milionárias de forma ilícita, a partir do fechamento de contratos administrativos entre a prefeitura e empresas privadas.

Parte desses recursos era utilizada para pagar despesas pessoais do próprio prefeito e de sua família. Veja trecho do documento:

Determinava que recursos ilícitos fossem distribuídos e que despesas pessoais suas e de familiares seus fossem pagas." Trecho da denúncia do MPSP

Em outro trecho da denúncia, o MP volta a ressaltar o uso da verba ilícita para as despesas pessoais e explica que ele era destinado para despesas domésticas, tributárias e educacionais.

Além disso, obteve enriquecimento ilícito direto ao determinar que as despesas domésticas, tributárias e educacionais de sua família fossem integralmente quitadas com o numerário clandestino arrecadado dos prestadores municipais." Trecho da denúncia do MPSP

A defesa de Marcelo Lima afirmou que ainda não há o recebimento da ação e que somente a partir dela a defesa poderá se manifestar efetivamente.

Ainda segundo os advogados, qualquer ilação que envolva alguma espécie de favorecimento é absolutamente inverídica.

Ação de improbidade

Ao todo, além do prefeito Marcelo Lima, nove pessoas foram apontadas como participantes do esquema. Sendo assim, o Ministério Público ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o atual prefeito.

O MP pede ainda a aplicação das sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, além de que o processo seja dividido em cinco ações, com dois réus em cada uma, para evitar o risco de prescrição das acusações.

Investigação

O Ministério Público de São Paulo ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra o atual prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, apontado como líder de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro.

Segundo a investigação apresentada no dia 27 de outubro, o grupo envolve outras nove pessoas. O gestor municipal dava ordens aos demais integrantes, controlava o fluxo de pagamentos e determinava tanto a distribuição dos recursos ilícitos quanto o uso do dinheiro para custear despesas pessoais.

Durante a apuração, os agentes identificaram registros financeiros, anotações manuscritas e conversas nas quais os envolvidos utilizavam codinomes e expressões cifradas para tratar dos repasses. O documento do MP afirma ainda que o prefeito obteve vantagens patrimoniais.

No cumprimento de mandados de busca e apreensão em residências e estabelecimentos empresariais, as autoridades encontraram cerca de R$ 15,9 milhões e US$ 156,9 mil (equivalente a aproximadamente R$ 893 mil).

Conforme o órgão, os valores têm origem ilícita e decorrem de pagamentos sem comprovação legal ligados a contratos administrativos entre o município e empresas de diversos setores.

Posicionamentos

Em nota enviada ao iG, a Prefeitura de São Bernardo informou que o prefeito Marcelo Lima não se tornou réu.

A administração também afirma que está à disposição da Justiça para esclarecer e cumprir de qualquer decisão.

Sobre a investigação, o advogado de defesa do prefeito informou que, até o momento, não foi recebida a ação judicial e que, no momento oportuno, vão refutar as imputações.



