Foping Panda Nature Reserve Urso panda marrom, único no mundo.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, pediu um panda ao presidente da China, Xi Jinping. O pedido foi feito durante uma reunião entre os dois líderes nesta terça-feira (17), em Shenzhen, na China.

A inusitada solicitação acontece porque outro panda-gigante já vive no país mexicano. É a fêmea Xin Xin, de 36 anos.

O animal fica no Zoológico de Chapultepec, na Cidade do México, e é considerado o único panda-gigante que não pertence a Pequim.

Ela é a última representante de uma série de animais levados ao México em 1975. O presente fez parte de uma iniciativa chinesa para fomentar relações com outros governos estrangeiros.

Sendo assim, ao longo de décadas, outros pandas foram enviados a zoológicos de diferentes países como parte da chamada "diplomacia do panda".

Até o momento, não há a confirmação de que o governo chinês aceitou ou não o pedido da presidente mexicana.

Natural das florestas temperadas do leste da Ásia, os pandas não costumam percorrer longas distâncias em estado selvagem.

Além disso, desde 1984, a China não costuma mais presentear outras nações com o animal. A medida faz parte de uma política diferente: ao invés de doar os animais, ela empresta os pandas por períodos determinados.

O empréstimo é feito ainda mediante pagamentos destinados a financiar esforços de conservação da espécie no habitat natural.

Panda-gigante

Panda-gigante ou só panda são animais naturais das florestas temperadas do leste da Ásia.

O animal é um mamífero da família dos ursos, que vivem exclusivamente nas regiões montanhosas da China.

Ele é conhecido pela pelagem preta e branca, além de passar o dia se alimentando de bambu.

O panda não está em extinção, mas a espécie é considerada ameaçada e, por isso, precisa de proteção e monitoramento contínuo para sobreviver.

Diplomacia dos pandas

A diplomacia dos pandas foi uma estratégia política usada pelo governo chinês para fortalecer laços diplomáticos com outras nações.

Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 1972, quando a China enviou dois pandas aos Estados Unidos após a visita do presidente Richard Nixon.

Em 1984, por conta da queda populacional da espécie, o governo chinês parou de presentear outros países com o animal.

Porém, ela segue utilizando o panda em acordo de empréstimo dos animais a zoológicos de outros locais.

Cada zoológico paga aproximadamente US$ 1 milhão, quase R$ 6 milhões na cotação atual, por um casal da espécie.

O empréstimo é válido por cerca de dez anos e ainda garante que cada filhote que nasça em outro país siga pertencendo à China.



