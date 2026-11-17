Reprodução Flávio Bolsonaro fez live de hotel com diária de R$ 1,4 mil

Uma transmissão ao vivo do senador Flávio Bolsonaro (PL) revelou o hotel de Washington, nos Estados Unidos, de onde ele teria participado de uma live na quinta-feira (12). O estabelecimento identificado é o Le Méridien Washington, D.C., The Madison, que tem diárias estimadas em cerca de R$ 1,4 mil.

A identificação foi divulgada inicialmente por Pedro Deyrot, coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL), e repercutida pela revista Veja nesta terça-feira (17). O valor corresponde a uma cotação de hospedagem e não significa que o senador tenha pago essa quantia.

Durante a transmissão, um letreiro luminoso com as letras “NAHB” apareceu ao fundo da imagem. A sigla pertence à National Association of Home Builders, entidade do setor de construção residencial dos Estados Unidos.

O prédio da associação fica em frente ao The Madison, detalhe que permitiu relacionar o local à gravação.

Como é o hotel identificado na transmissão

O Le Méridien Washington, D.C., The Madison pertence à rede Marriott e oferece quartos e suítes de diferentes categorias, além de restaurante, bar e espaços de convivência.

Reprodução Le Méridien Washington, D.C., The Madison

A diária de aproximadamente R$ 1,4 mil foi divulgada em consultas feitas nesta segunda-feira (16). Os preços variam conforme a acomodação, a data e a disponibilidade.

O hotel foi inaugurado em 1963, durante o governo de John F. Kennedy, e passou por reformas ao longo de sua história.

Reprodução Le Méridien Washington, D.C., The Madison

Não há confirmação pública sobre a categoria de quarto utilizada por Flávio, o valor efetivamente pago ou a duração da hospedagem. A transmissão também não comprova que o senador tenha fixado residência no estabelecimento.

Flávio participou de reuniões políticas nos EUA

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil no fim de outubro, após ser derrotado por Lula (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

O senador esteve inicialmente na Flórida e, posteriormente, em Washington, onde afirmou ter participado de reuniões com aliados e lideranças conservadoras.

Durante a passagem pelos Estados Unidos, também concedeu entrevistas e participou de encontros políticos.

A transmissão de quinta-feira ocorreu durante essa viagem. Até o momento, não foi confirmada a permanência do parlamentar no hotel após a gravação.