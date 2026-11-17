Reprodução Flávio Bolsonaro estava em hotel de Washington

O hotel em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) ficou hospedado durante sua passagem por Washington, nos Estados Unidos, tem diárias de aproximadamente R$ 1,8 mil. O parlamentar ocupou um quarto com duas camas no Le Meridien Washington D.C., The Madison, localizado a cerca de 830 metros da Casa Branca, sede do governo americano.

A localização foi identificada depois que Flávio publicou uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube, na noite de quinta-feira (12). Durante a gravação, um letreiro com as letras "NAHB" apareceu ao fundo. A sigla corresponde à National Association of Home Builders (Associação Nacional de Construtores Residenciais), cuja sede fica em frente ao estabelecimento.

A identificação foi feita por ﻿﻿ Pedro Deyrot, coordenador do Movimento Brasil Livre (MBL) e candidato a deputado federal pelo partido Missão no Paraná nas eleições deste ano.

Hotel fica a 12 minutos a pé da Casa Branca

O estabelecimento escolhido por Flávio fica a aproximadamente 830 metros, em linha reta, da Casa Branca. O percurso entre os dois endereços pode ser feito em cerca de 12 minutos de caminhada.

O hotel é o Le Meridien Washington D.C., The Madison, e oferece quartos com diferentes configurações. Na cotação consultada nesta terça-feira (17), uma acomodação com duas camas estava anunciada por aproximadamente R$ 1,8 mil a diária.

O valor pode variar conforme a data da hospedagem, a disponibilidade de quartos e as condições da reserva.





Hotel foi inaugurado por John F. Kennedy

O The Madison tem uma história ligada à política americana. O hotel foi inaugurado em fevereiro de 1963 pelo então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, do Partido Democrata. A abertura ocorreu durante seu mandato, em um período marcado por importantes acontecimentos políticos e diplomáticos no país.

A hospedagem ocorreu durante a viagem de Flávio aos Estados Unidos. O senador fugiu do Brasil acompanhado da mulher e das duas filhas pouco depois do segundo turno das eleições deste ano.

O endereço acabou sendo descoberto de maneira acidental, a partir de um detalhe que apareceu na transmissão publicada pelo parlamentar. O letreiro da associação de construtores, visível ao fundo da imagem, permitiu relacionar o cenário da gravação à sede da entidade e, consequentemente, identificar o hotel localizado do outro lado da rua.

A transmissão foi publicada no canal de Flávio no YouTube, que reúne aproximadamente 1,6 milhão de inscritos. O episódio chamou atenção porque o próprio senador acabou fornecendo, sem intenção, uma pista visual que permitiu identificar onde estava hospedado durante a passagem pela capital americana.