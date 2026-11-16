Um vídeo gravado nesta segunda-feira (16) mostra mulheres realizando rituais religiosos em meio a uma espuma branca no rio Yamuna, em Nova Délhi, na Índia. O registro foi feito durante o festival hindu Chhath Puja, dedicado ao Deus Sol. Assista:
Formada por detergentes, produtos químicos e esgoto sem tratamento, a camada tóxica oferece riscos à saúde há mais de uma década.
Em contato com a água por horas, as fiéis, que muitas vezes estão em jejum, podem desenvolver irritações na pele, i nfecções nos olhos e ouvidos e problemas respiratórios.
Estrutura para o festival
Segundo o governo local, foram cerca de 2.500 espaços organizados para as celebrações religiosas, incluindo áreas próximas ao rio Yamuna e ao Canal Munak.
Também foram destinados 68,46 milhões de rúpias (R$ 3,6 milhões na cotação atual) para a construção de uma estrutura permanente para o festival na região de Kalindi Kunj.
Problema antigo
Em 2024, a Justiça de Délhi negou que o festival acontecesse às margens do rio, por conta da poluição.
Mesmo assim, milhares descumpriram a decisão.