Reprodução/Instagram Fiéis fazem rituais do Chhath Puja no rio Yamuna, coberto por espuma tóxica, em Nova Délhi, na Índia

Um vídeo gravado nesta segunda-feira (16) mostra mulheres realizando rituais religiosos em meio a uma espuma branca no rio Yamuna, em Nova Délhi, na Índia. O registro foi feito durante o festival hindu Chhath Puja, dedicado ao Deus Sol. Assista:





Formada por detergentes, produtos químicos e esgoto sem tratamento, a camada tóxica oferece riscos à saúde há mais de uma década.

Em contato com a água por horas, as fiéis, que muitas vezes estão em jejum, podem desenvolver irritações na pele, i nfecções nos olhos e ouvidos e problemas respiratórios.

Estrutura para o festival

Segundo o governo local, foram cerca de 2.500 espaços organizados para as celebrações religiosas, incluindo áreas próximas ao rio Yamuna e ao Canal Munak.

Também foram destinados 68,46 milhões de rúpias (R$ 3,6 milhões na cotação atual) para a construção de uma estrutura permanente para o festival na região de Kalindi Kunj.

Problema antigo

Em 2024, a Justiça de Délhi negou que o festival acontecesse às margens do rio, por conta da poluição.

Mesmo assim, milhares descumpriram a decisão.



