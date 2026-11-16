Prédios, arranha-céus e avenidas construídos para um milhão de pessoas abrigam somente 120 mil habitantes. Considerada a maior cidade fantasma do mundo, Kangbashi, na Mongólia Interior, no norte da China, teve origem na década de 2000 e custou cerca de US$ 161 bilhões (R$ 800 bilhões na cotação atual).
Tudo começou quando o governo aprovou a criação da Zona de Desenvolvimento de Qingchunshan, dedicada à expansão urbana. Em 2003, ela foi escolhida para ser sede da prefeitura de Ordos, recebendo o seu nome atual logo em seguida.
A região tornou-se uma das mais ricas do país com as jazidas de carvão, o que permitiu a construção de Kangbashi a partir de 2004.
Por que ninguém foi morar lá
Apesar de ter ficado pronta entre 2010 e 2011, a cidade não atraiu tantas pessoas quanto o previsto devido à falta de emprego. Como as minas e indústrias ficavam a cerca de 25 quilômetros de distância, as pessoas não viam motivo para se mudarem.
Outro fator foi a queda do preço do carvão no fim dos anos 2000. Isso fez com que a economia local perdesse força e a procura por imóveis diminuísse.
A fama que atrai visitantes
Hoje, Kangbashi é aberta à visitação, atraindo 8 milhões de visitantes por ano.
Entre os pontos turísticos mais recomendados estão o Museu de Ordos, a Praça Genghis Khan e a Biblioteca de Kangbashi.