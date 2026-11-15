SpaceX/ Reprodução Redes Sociais Na sexta-feira (13), a Starship descolou da Starbase, no Texas, na sua 15.ª missão.

A SpaceX capturou a nave Starship em uma operação inédita enquanto ela voltava da órbita terrestre para a plataforma de lançamento. A ação faz parte do projeto de Elon Musk de desenvolver foguetes reutilizáveis para baratear custos e permitir missões espaciais mais frequentes.

A nave foi lançada na sexta-feira (13) e permaneceu cerca de 22 horas no espaço, completando 14 voltas ao redor da Terra a uma altitude de 265 quilômetros.

Sua missão principal era implantar um lote de 26 satélites avançados da rede de internet Starlink e testar a resistência do escudo térmico durante a reentrada na atmosfera.

A captura no ar ocorreu na tarde de sábado (14) e foi realizada por dois braços mecânicos acoplados à torre de lançamento, apelidados de "Mechazilla". Durante a descida, a espaçonave de 124 metros de altura reduziu a velocidade orbital, alinhou-se na vertical e foi agarrada no ar pela estrutura.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! https://t.co/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026





Desafios no primeiro estágio e ambições futuras

Embora a recuperação da nave tenha sido um sucesso, a SpaceX não conseguiu realizar a dupla captura planejada.

O propulsor do primeiro estágio, denominado Super Heavy, sofreu problemas de navegação e controle devido a um desempenho dos motores abaixo do esperado durante o retorno. Por segurança, o sistema automático desviou o propulsor para o mar, onde ele caiu e explodiu no Golfo do México.

A conquista do segundo estágio foi comemorada pela Nasa, que investe bilhões no desenvolvimento da Starship para levar astronautas à superfície lunar no Programa Artemis.

Além das missões à Lua, Elon Musk planeja usar frotas do veículo para futuros voos interplanetários.



