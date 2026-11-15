Reprodução/X East Potomac Park

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), teve o pedido para fechar o campo de golfe East Potomac Park bloqueado pela Justiça. O parque fica próximo à Casa Branca, em Washington.

A ideia do presidente americano era fechar o campo de golfe ao público para uma revitalização a partir deste domingo (15).

Porém, uma decisão judicial proibiu o fechamento do parque. A liminar foi emitida neste sábado (14) e afirma que o governo violou leis ambientais e não seguiu os procedimentos obrigatórios de consulta pública para o fechamento do East Potomac.

As informações são do portal americano NBC News. De acordo com a juíza, enquanto o processo judicial estiver em andamento, toda a área do parque, incluindo as ciclovias e trilhas, deve permanecer aberta ao público.

Além disso, a magistrada afirmou que o fechamento do parque causaria um prejuízo irreparável à Liga de Preservação de Washington, que utiliza o parque regularmente.

A decisão também ressalta que o fechamento do parque contraria o interesse público na utilização de áreas de parques nacionais. E que o governo de Trump não identificou de forma plausível qualquer prejuízo que sofreria com uma liminar que aguarda novas deliberações.

Por outro lado, a ordem da juíza não exige que a administração continue operando o campo de golfe, incluindo áreas como a lanchonete ou a loja de artigos esportivos. Porém, o documento especifica que a administração não pode usar a ausência de operações de golfe como motivo para excluir o público do local.

A juíza também afirma que a decisão não é válida para fechamentos temporários de rotina e quando necessário lidar com ameaças iminentes e comprovadas à segurança pública.

Plano de Trump

O plano do presidente Donald Trump era transformar o campo de golfe do East Potomac Park em um complexo de alto padrão para sediar competições profissionais.

Atualmente, o local funciona como um campo municipal procurado por famílias e iniciantes. Ele conta com um campo principal de 18 buracos, dois campos menores de nove buracos e o campo de minigolfe mais antigo em operação contínua nos Estados Unidos.

Além disso, a área possui um local para treinamento de golfe de dois andares.

O East Potomac Park foi fundado oficialmente em 1897 e é considerado um dos espaços públicos mais tradicionais de Washington.



