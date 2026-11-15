Divulgação: Porto Alegre Airport Aeroporto Internacional de Porto Alegre

Uma criança de 7 anos foi esquecida dentro de um avião após o desembarque dos familiares, na tarde deste sábado (14), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS) .

A situação foi comunicada pelo piloto à torre de controle do aeroporto, após a saída dos passageiros. Em uma gravação da conversa pelo rádio, o comandante relata o ocorrido e solicita a presença de um funcionário da companhia aérea.

"Tem uma situação meio inusitada aqui. Uma família desembarcou e esqueceu o filho a bordo aqui. Aproximadamente 7 anos. Por favor, eu preciso que um despachante venha aqui por gentileza", disse o piloto.

O caso aconteceu no voo LA3420, da LATAM Airlines Brasil, que fazia o trajeto entre São Paulo/Guarulhos e Porto Alegre.





O que diz a LATAM?

Em nota, a companhia aérea confirmou que a criança permaneceu na aeronave após o desembarque dos familiares. Durante o período, o menino foi acompanhado pela equipe da empresa.

Cerca de 15 minutos depois, a criança foi entregue em segurança à mãe, após a confirmação do vínculo familiar pela equipe da LATAM.

A identidade da família e do piloto não foi divulgada.

Leia a nota na íntegra:

"A LATAM Airlines Brasil esclarece que uma criança permaneceu a bordo do voo LA3420 (São Paulo/Guarulhos–Porto Alegre) deste sábado (14/11), após o desembarque de seus familiares. A criança foi acompanhada pela equipe da companhia e entregue em segurança à mãe, cerca de 15 minutos depois, após a confirmação do vínculo familiar."