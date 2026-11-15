Reprodução Karanbir Cheema tinha 13 anos e convivia com múltiplas alergias alimentares, além de asma

Karanbir Cheema tinha 13 anos quando um pedaço de queijo lançado por outro aluno atingiu seu pescoço durante o intervalo escolar, em Londres. O adolescente, que tinha alergia grave a leite , apresentou dificuldades para respirar e precisou ser hospitalizado. O episódio ocorreu em 28 de junho de 2017, na escola William Perkin, em Greenford, na região oeste da capital britânica. Ele morreu em 9 de julho daquele ano, no hospital Great Ormond Street.

A investigação sobre a morte, concluída em maio de 2019, apontou problemas na preparação da escola para lidar com suas alergias. Entre as falhas estavam o controle dos medicamentos e a comunicação das orientações de emergência. O caso também chamou a atenção pela natureza incomum da reação: um especialista ouvido nas audiências considerou excepcional a possibilidade de uma anafilaxia fatal provocada somente pelo contato do alimento com a pele.

Conhecido como Karan, o menino convivia com múltiplas alergias alimentares, além de asma e eczema, uma condição inflamatória da pele. Em declaração apresentada à investigação, sua mãe, Rina Cheema, afirmou que ele era cuidadoso com o controle dessas condições.





De onde veio o queijo

Conforme os depoimentos, o queijo havia sido retirado de um sanduíche comprado por outro estudante. O aluno que lançou o alimento disse que acreditava que Karan fosse alérgico apenas a pão. Relatou ainda que, depois de ser informado pelo colega sobre a alergia a queijo, pediu desculpas e seguiu para a aula.

Karan procurou o atendimento de primeiros socorros da escola, mas seu estado se agravou rapidamente. Ele apresentou falta de ar, sofreu uma parada cardíaca e foi levado ao hospital. A investigação ouviu que a falta de oxigênio provocou uma lesão cerebral grave.

Ao prestar depoimento, o alergista pediátrico Adam Fox explicou que reações graves decorrentes do contato de um alimento com a pele são muito incomuns. Naquele momento, afirmou não conhecer outro registro de morte nessas circunstâncias. Sua avaliação foi apresentada de forma condicional: se apenas o contato cutâneo tivesse provocado a reação fatal, o episódio seria sem precedente conhecido por ele.

O médico também mencionou o eczema e a possibilidade de que o ato de coçar o pescoço tivesse comprometido ainda mais a barreira da pele, ampliando a exposição. Essa explicação foi apresentada como uma possibilidade, e não como um mecanismo definitivamente demonstrado.

Colega não queria causar dano grave

A responsável pela investigação, a coroner Mary Hassell, concluiu que o estudante que arremessou o queijo não pretendia causar dano grave. “Foi um ato infantil e impensado, mas não foi calculado para causar dano grave”, afirmou, em tradução livre.

As audiências também revelaram que o autoinjetor de adrenalina usado no atendimento, da marca EpiPen, estava vencido havia 11 meses. Essa foi a única dose de adrenalina administrada antes da parada cardíaca, segundo as informações apresentadas à investigação. O adolescente já manifestava sinais de anafilaxia havia vários minutos quando recebeu a medicação.

No relatório oficial para prevenção de novas mortes, Hassell registrou que não havia uma conferência adequada entre o plano de cuidados e os medicamentos disponíveis para Karan. O documento também apontou que um plano de ação elaborado pelos médicos do hospital Ealing não havia chegado à escola.

Outro problema envolvia as orientações durante a emergência. O atendente do serviço de ambulâncias não recomendou uma segunda aplicação de adrenalina porque essa instrução não estava prevista no protocolo utilizado. O relatório identificou ainda falhas na transmissão dessas orientações durante o treinamento dos funcionários da escola.

Adrenalina vencida não afetou resultado

Apesar das falhas, Hassell afirmou que não era possível determinar se o uso de adrenalina dentro do prazo de validade teria mudado o desfecho. A conclusão impede atribuir a morte exclusivamente ao medicamento vencido.

Em manifestação divulgada ao término da investigação, em 2019, Alice Hudson, então dirigente da rede responsável pela escola, afirmou que os funcionários fizeram o possível diante da emergência. Ela declarou que a instituição aceitava as conclusões sobre seus procedimentos e lamentava que eles tivessem sido insuficientes para salvar Karan.

O relatório foi encaminhado à escola, a serviços de saúde e a autoridades britânicas de educação e saúde. Entre as preocupações registradas estavam o conhecimento incompleto dos alunos sobre as alergias do colega e a necessidade de melhorar a educação sobre os riscos da exposição.

A anafilaxia é uma reação alérgica grave, de início rápido, que pode comprometer a respiração e a circulação. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças com risco tenham um plano de ação por escrito, compartilhado com familiares, cuidadores e profissionais da escola, além da medicação prescrita disponível e dentro da validade.



