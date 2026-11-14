Olin Feuerbacher/Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos EUA O pupfish de Devils Hole, um dos peixes mais raros do mundo, voltou a 137 indivíduos após quase ser extinto

O pupfish de Devils Hole, um dos peixes mais raros do mundo, esteve à beira da extinção, mas quase dobrou a sua população em cerca de um ano e meio.

Em março de 2025, foram registrados apenas 20 indivíduos. Segundo o Serviço Nacional de Parques dos EUA, a queda esteve associada à ocorrência de terremotos entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025.

Os fenômenos geraram ondas de quase dois metros dentro da caverna em que a espécie vive, arrastando algas e ovos da plataforma rasa onde se alimenta e se reproduz.

Para tentar reduzir o impacto, os biólogos soltaram 72 peixes criados em cativeiro entre março de 2025 e fevereiro de 2026. Também foi oferecida alimentação complementar até que as algas se recuperassem.

Um levantamento realizado em 10 de outubro indicou 137 peixes, contra 77 na primavera. Como o pupfish de Devils Hole vive em média de 10 a 14 meses, acredita-se que a maioria deles nasceu no habitat natural.

"Esses resultados refletem a dedicação dos nossos cientistas e parceiros de conservação que trabalham para proteger esta espécie extraordinária. Embora ainda haja desafios, estamos animados com esse progresso e comprometidos com a sua sobrevivência a longo prazo", afirmou Mike Reynolds, superintendente do Parque Nacional do Vale da Morte, nos Estados Unidos.

Pupfish de Devils Hole

O pupfish vive apenas em Devils Hole, em Nevada, local considerado o menor habitat natural de qualquer vertebrado conhecido.

Entre as suas principais características estão o tamanho entre 2,3 centímetros e 3 centímetros de comprimento, a coloração e a ausência de nadadeiras pélvicas.



