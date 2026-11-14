Micaela Wentz / iG Chuvas fortes em São Paulo

As chuvas seguem ganhando força em todo o país e estados de todas as regiões devem ser atingidas por tempestades neste sábado (14). As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com os meteorologistas, um cavado, região alongada de baixa pressão atmosférica, avança sobre áreas do norte da Argentina e Paraguai e deve favorecer a intensificação das instabilidades.

A combinação entre o levantamento dinâmico associado ao cavado e a convergência de umidade em baixos níveis pode favorecer ainda a formação de pancadas de chuva fortes.

Ao todo, 18 estados estão sob alerta amarelo de tempestades do Inmet. O aviso indica perigo potencial e previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Ainda de acordo com o Inmet, as áreas de instabilidade ganham força em meio ao predomínio de uma ampla massa de ar tropical quente e úmido.

Sendo assim, as chuvas devem ser registradas em níveis mais baixos da atmosfera e predomina as áreas de baixa pressão no interior do continente, que favorecem o transporte de umidade.

Esse escoamento causa instabilidades em grande parte do país. Ao mesmo tempo, áreas de alta pressão seguem atuando sobre o Oceano Atlântico, próximas à Região Sul. Essa atuação contribui para a manutenção desse padrão de circulação atmosférica.

Veja a previsão por região:

Sul

Neste sábado (14), as áreas de instabilidade atingem o interior da Região Sul. O dia começa com sol e as chuvas devem se intensificar durante a tarde.

A previsão indica chuva com trovoadas nos três estados. Sendo assim, há um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no oeste, sudoeste e sul do Paraná.

O tempo fica um pouco mais estável apenas na área mais ao leste do Paraná, onde as chuvas serão bem isoladas.

Apesar da chuva, as temperaturas seguem altas na região e as máximas podem chegar aos 31 °C em alguns pontos.

Sudeste

As pancadas de chuva seguem atingindo grande parte do Sudeste neste sábado (14). A previsão indica que o tempo fica ainda mais instável no norte e leste de Minas Gerais e no Espírito Santo, onde chove com trovoadas isoladas ao longo de todo o dia.

Também há o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em Minas Gerais, no Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro.

Por outro lado, nas demais áreas, o sol deve predominar e há apenas possibilidade de chuvas isoladas.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, o tempo também deve ser instável, com chuva e trovoadas em quase toda a região.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades em alguns pontos, como no leste de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal e grande parte do Mato Grosso do Sul.

Nas demais áreas, as chuvas serão isoladas. Por outro lado, mesmo com as instabilidades, o calor também atinge a região.

Nas capitais Campo Grande e Cuiabá, por exemplo, as temperaturas ficam muito altas, com máximas de 35 °C e 36 °C, respectivamente.

Norte

Neste sábado (14), a previsão indica sol, calor, umidade e pancadas de chuva para a Região Norte.

Também há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades na região. O aviso é válido para as áreas mais ao norte e leste do estado.

Sendo assim, a chuva deve atingir os estados do Amazonas, Rondônia, Tocantins e Pará. Também há possibilidade de chuvas isoladas no Acre e no oeste de Roraima.

No Amapá, após vários dias de tempo seco, também há previsão de pancadas de chuva, com trovoadas isoladas.

Nas demais áreas, o tempo fica mais estável. Em áreas do leste de Roraima, norte do Pará e sudoeste do Amapá, não deve chover. O calor também atinge a região e, em alguns pontos, as máximas podem ultrapassar a marca dos 35°C.

Nordeste

No Nordeste, a previsão indica que as chuvas permanecem atingindo o interior da região. Sendo assim, chove com trovoadas isoladas na Bahia, no Maranhão e no Piauí.

O aviso amarelo de perigo potencial para tempestades também é válido para essas áreas.

Por outro lado, nas demais partes da região, não deve chover, e o tempo fica ensolarado, inclusive no litoral nordestino.

As máximas seguem altas na região e podem atingir os 38°C em alguns pontos, como na capital do Piauí, Teresina.



