Reprodução Abandono e falta de oportunidade levaram jovem ao crime, mas projeto social salvou sua vida

No momento em que a Câmara dos Deputados volta a discutir a proposta de emenda à Constituição (PEC) que reduz a maioridade penal, a história de Anderson de Souza Barbosa evidencia os limites do encarceramento e a importância do investimento social.

Envolvido com o tráfico na infância após viver nas ruas, Anderson cumpriu dois anos de internação socioeducativa sem acesso a estudo e sofrendo agressões de funcionários.

Sua reinclusão social só ocorreu aos 18 anos através do Movimento Moleque, iniciativa criada pela ativista Mônica Cunha para combater a seletividade racial na aplicação do ECA e provar que a educação é a verdadeira alternativa contra a violência.

Anderson viveu nas ruas a partir dos 12 anos e passou a residir sozinho em um barraco na Cidade de Deus aos 14, seus pais eram usuários de droga. Sem amparo familiar e sob a pressão de prover o seu próprio sustento, suas roupas e seu lazer, ingressou aos poucos em uma organização criminosa voltada ao tráfico e a assaltos.

Ele detalha como aconteceu seu recrutamento pelo tráfico:

"Comecei fazendo pequenos serviços e aproveitava para comprar comida porque em casa não tinha alimento. Quando fui ver, já estava guardando a arma do rapaz quando tinha operação. Sem eu perceber, eu já estava envolvido".

Aos 16 anos, foi apreendido por tentativa de assalto e permaneceu cerca de dois anos internado, período em que o confinamento sem acesso a estudo ou capacitação, junto ao isolamento e às agressões físicas cometidas por agentes, aumentou sua revolta.

Ao lembrar o impacto da internação, Anderson relata:

Agência Brasil Protesto contra redução de idade penal

"O sistema só piorou a minha cabeça. Ali você fica dentro de um ambiente trancado e não sai para nada. Não tem um estudo, um curso. As conversas que rolam dentro do sistema com os outros jovens é só sair e fazer pior".



O debate da PEC e a seletividade na aplicação do ECA

Com o avanço da PEC que reduz a maioridade penal na Câmara, Anderson defende que o encarceramento de menores em presídios adultos funciona como uma 'escola' do crime, em vez de conter a violência.

Ele alerta sobre os riscos do encarceramento precoce:

"Ele só vai piorar. Esse sistema [prisional] te cria para o mundo do crime. Se ele roubou um celular e entra em um sistema desse, quando sair, vai querer roubar um carro, uma mansão".

Essa visão se alinha à avaliação de Mônica Cunha, que fundou o Movimento Moleque após a morte de seu filho, Rafael Cunha, assassinado por policiais em 2006. A ativista denuncia que os mecanismos de proteção do ECA sofrem uma aplicação seletiva baseada na cor da pele e na classe social dos jovens.

Mônica enfatiza a necessidade de cumprimento da legislação vigente:

"Construí esse movimento com outras mães para a gente combater o racismo e lutar pelo cumprimento das medidas socioeducativas que estão dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente [ECA]".

"Ele não é aplicado, na prática, para os adolescentes negros, favelados e de origem periférica. Porque para adolescentes brancos, morador da zona sul, que cometa ato infracional, ele é aplicado".

Mônica pontua também que a falta de presença familiar acontece, muitas vezes, da rotina exaustiva de mães solo submetidas à escala 6x1, sustentando que a redução da maioridade penal desconsidera a eficiência do caráter educativo previsto no ECA:

"Vamos cumprir com as medidas como o Estatuto manda, o que ainda no Brasil não foi cumprido. Que se cumprir, a gente sabe que funciona. O Movimento Moleque tem provas disso. Temos vários casos de jovens que foram ressocializados. A educação muda".

A transformação pelo acolhimento e pela capacitação

A virada na trajetória de Anderson ocorreu aos 18 anos quando começou a participar do Movimento Moleque. Além de apoio social, a entidade promoveu a inserção cultural do jovem em espaços até então inacessíveis, como teatros e concertos de música clássica, além de viabilizar sua formação técnica em construção civil.

Anderson relata como essa transformação mudou sua visão de mundo:

"Esse projeto mudou minha cabeça. Passei a frequentar reuniões e nos levaram a locais que nunca imaginei pisar, como um teatro, uma apresentação de música clássica, essas coisas que aqui no Rio de Janeiro nós não temos acesso".

"Ela abriu minha mente. Hoje eu vivo, antes eu apenas vegetava naquela vida. O crime é uma ilusão. Graças a Deus e a dona Mônica, eu não faço mais parte disso".

Hoje, aos 38 anos, Anderson trabalha no setor da construção civil, mantendo uma rotina profissional que começa às 4h da manhã, e vive com a esposa e os filhos. Sua história ratifica que a oferta de oportunidades, aliada à aplicação efetiva das diretrizes socioeducativas, constitui o caminho consistente para a ressocialização e a superação da vulnerabilidade.