Divulgação/Governo de São Paulo Rajadas de vendo em São Paulo

A MetSul Meteorologia descarta a possibilidade de um ciclone extratropical afetar o Brasil nos próximos dias. Segundo os especialistas, os modelos meteorológicos analisados não indicam a formação de um sistema dessa natureza sobre o território nacional ou em suas proximidades na próxima semana.

Apesar disso, a previsão aponta a atuação de duas áreas de baixa pressão, que devem aumentar a instabilidade atmosférica em partes do país e favorecer a ocorrência de chuva e temporais isolados.

De acordo com o meteorologista Luiz Fernando Nachtigall, a primeira área de baixa pressão deve atuar sobre a Região Sul neste fim de semana, entre sábado (14) e domingo (15). O sistema deve provocar chuva nos três estados, com possibilidade de temporais isolados, rajadas de vento e queda de granizo em pontos localizados.

Já no início da próxima semana, outra área de baixa pressão deve favorecer a instabilidade no Sudeste, com previsão de chuva e possibilidade de temporais a partir de segunda-feira (16).





Ciclone deve se formar longe do Brasil

Conforme a análise da MetSul, o único ciclone indicado pelos modelos meteorológicos para os próximos dias deve se formar na Patagônia, no extremo sul da América do Sul, em meados da próxima semana.

Por estar distante do território brasileiro, o sistema não deve provocar impactos relevantes no país. A meteorologia afirma que não há indicação de um ciclone extratropical intenso atingindo o Brasil no período.

A empresa explica que uma área de baixa pressão pode apresentar circulação ciclônica sem necessariamente configurar um ciclone extratropical. No Hemisfério Sul, esses sistemas apresentam circulação no sentido horário, mas nem todos possuem a estrutura necessária para serem classificados como ciclones.

Para receber essa classificação, é necessário que o sistema apresente uma estrutura mais profunda e organizada, geralmente associada a ventos fortes ou intensos.

É com base nessa distinção que a MetSul afirma que nenhum ciclone deve afetar o Brasil nos próximos dias, embora reconheça a possibilidade de chuva e temporais em diferentes regiões.

Como fica o tempo no Brasil na próxima semana?

Apesar de descartar a chegada de um ciclone extratropical, a MetSul alerta para a possibilidade de instabilidade em partes do país. A chuva deve atingir principalmente o Sul durante o fim de semana e o Sudeste no início da próxima semana.

No Sul, a atuação da área de baixa pressão deve provocar precipitações nos três estados, com risco de temporais isolados. No Sudeste, a instabilidade deve ganhar força a partir de segunda-feira (16), também com possibilidade de chuva e tempestades localizadas.