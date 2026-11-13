Divulgação Filme “Dark Horse”

A Polícia Federal (PF) realizou nesta sexta-feira (13) uma nova operação para investigar suspeitas de desvio de emendas parlamentares destinadas a uma entidade ligada à produção do filme "Dark Horse", cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão em Brasília, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação faz parte da segunda fase da Operação Make Up, que apura possíveis irregularidades na destinação de recursos públicos para empresas relacionadas à produção da obra. O alvo desta sexta-feira é um investigado que não havia sido localizado durante a primeira etapa da operação, realizada em setembro.

Segundo a Polícia Federal, a investigação apura possíveis crimes de peculato, falsidade documental, lavagem de dinheiro, organização criminosa e irregularidades em licitações. Até o momento, as suspeitas são objeto de investigação e não representam condenações.

O que a PF investiga no caso Dark Horse

A Operação Make Up foi deflagrada originalmente em 10 de setembro, quando a Polícia Federal cumpriu 49 mandados de busca e apreensão autorizados pelo ministro Flávio Dino, do STF.

Entre os alvos estavam o deputado federal Mario Frias (PL-SP), que também participou do roteiro de "Dark Horse", e a produtora Karina Gama. Também foram investigados Raphael Augusto Azevedo, ex-chefe de gabinete do parlamentar, e Wemerson Marinho da Gama, ex-marido da produtora.

A PF ainda realizou buscas em endereços relacionados ao Instituto Conhecer Brasil (ICB), à Academia Nacional de Cultura (ANC) e à Go Up Entertainment, empresas e entidades ligadas a Karina.

A investigação apura a suspeita de que emendas parlamentares tenham sido direcionadas a uma organização da sociedade civil e, posteriormente, repassadas a empresas subcontratadas de maneira irregular. De acordo com os investigadores, parte dos serviços contratados não teria comprovação efetiva de execução.

A hipótese é de que agentes públicos e privados tenham participado de uma estrutura para direcionar recursos públicos e dificultar o rastreamento do dinheiro. Segundo a PF, o suposto esquema teria funcionado até julho de 2026.

Mario Frias e outros deputados entraram na investigação

A apuração também alcançou parlamentares que destinaram recursos a uma organização não governamental (ONG) presidida por uma sócia da produtora responsável pelo filme.

Em 2024, os deputados Mario Frias, Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MS) destinaram, juntos, R$ 2,6 milhões em emendas Pix à entidade.

As emendas Pix são transferências diretas de recursos da União para estados e municípios, sem a necessidade de convênios tradicionais. O mecanismo exige transparência sobre a aplicação do dinheiro e a identificação de sua finalidade.

Em maio, Mario Frias negou ao STF que os recursos destinados por ele à ONG tivessem sido direcionados à realização do filme sobre Bolsonaro.

Ao receber documentos de uma investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre contratos da produtora e repasses de emendas, Flávio Dino apontou o fortalecimento da hipótese de um possível esquema de desvio de dinheiro público.

O ministro afirmou que, no campo das hipóteses investigativas, Frias ocuparia uma posição de liderança na estrutura suspeita. A avaliação faz parte da investigação e não significa que o deputado tenha sido condenado.

Frias e Karina Gama negam irregularidades.

Outra investigação apura dinheiro de Vorcaro para o filme

Além da apuração sobre possíveis desvios de emendas parlamentares, "Dark Horse" é alvo de outro inquérito no STF. Nesse caso, a investigação envolve recursos que teriam sido prometidos pelo banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, para financiar a produção.

O procedimento está sob relatoria do ministro André Mendonça. A Polícia Federal pediu a prorrogação da investigação por mais 90 dias para aprofundar a análise das movimentações financeiras.

Um dos nomes envolvidos nessa apuração é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Mensagens atribuídas ao parlamentar indicam que ele teria solicitado recursos a Vorcaro para viabilizar o projeto.

Diálogos e planilhas apreendidos pelos investigadores apontam que o banqueiro teria assumido o compromisso de aportar aproximadamente R$ 134 milhões na produção.

Desse total, cerca de R$ 65 milhões teriam sido efetivamente enviados ao exterior. A movimentação teria utilizado a Entre Investimentos e Participações, empresa associada a Vorcaro, e o fundo norte-americano Havengate Development Fund LP, criado, segundo Flávio Bolsonaro, para financiar o longa-metragem.





As duas investigações apuram caminhos distintos de financiamento da cinebiografia. Uma delas busca esclarecer a possível utilização irregular de emendas parlamentares; a outra examina os recursos atribuídos ao banqueiro e sua destinação à produção.