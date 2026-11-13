Reprodução/Facebook Os cinco pescadores seguram o esturjão-branco de mais de 3,5 metros no rio Fraser, no Canadá, antes de devolvê-lo à água

Os pescadores identificados como Andy, Thomas, Ralf, Tobi e Jürgen pescaram um esturjão-branco de mais de 3,5 metros e até 600 kg no rio Fraser, no Canadá, após uma luta de três horas.

A captura, ocorrida no dia 1º de novembro, teve início com o guia Robert Wozniakiewicz, que localizou o exemplar a dez metros de profundidade.

Segundo o relato da empresa Kilby Lodge, organizadora da expedição, foram necessárias três tentativas até a fisgada.

Na última, a hipótese de que o anzol havia ficado preso foi descartada quando a linha começou a se mexer.

Durante a primeira hora, o peixe resistiu e levou o grupo a se revezar na vara. Ele começou a nadar logo em seguida, arrastando o grupo por cerca de seis quilômetros.

A perseguição fez com que o barco encalhasse em um banco de areia e quase virasse, devido à combinação da força do animal com a correnteza.

Após as três horas, os pescadores conseguiram conduzi-lo até uma área rasa, onde foi realizada a medição. A Kilby Lodge informou 3,58 metros, enquanto a revista alemã Blinker apontou 3,62 metros.

Com a expectativa de um possível novo recorde, os cinco registraram o momento e devolveram o gigante ao rio.

Esturjão-branco

Nativo da costa do Pacífico, o esturjão-branco é considerado o maior peixe de água doce da América do Norte.

A espécie pode ultrapassar os seis metros de comprimento e chegar até 800 quilos.

Entre suas principais características estão as placas ósseas, a boca na parte de baixo da cabeça e a coloração, que varia ao longo do corpo.







