Reprodução/Instagram Miles Dover, de Newport, segura a cioba de 9,5 kg

O pescador Miles Dover estabeleceu um novo recorde estadual após fisgar uma cioba de 9,5 quilos em Onslow Bay, no litoral sudeste da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

A captura aconteceu em 2 de outubro, a cerca de 113 quilômetros da costa. Antes, a marca pertencia a Mark Boles, de Dublin, na Geórgia, que em 2025 conseguiu um exemplar de 8,1 quilos.

Cioba

Nativa do Oceano Atlântico Ocidental, a cioba é famosa pela coloração avermelhada ou rosada.

Outro destaque é o tamanho: adultos normalmente ficam entre 50 centímetros e 80 centímetros, mas alguns chegam perto de 1 metro de comprimento, podendo ultrapassar os 10 quilos.



