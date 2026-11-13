Reprodução PEC da Segurança prevê fim da Polícia Ferroviária Federal

A Polícia Ferroviária Federal (PFF), instituição prevista na Constituição brasileira há quase quatro décadas, está perto de deixar de existir oficialmente. A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, aprovada pelo Congresso Nacional, retira a corporação da lista de órgãos responsáveis pela segurança pública e transfere à Polícia Rodoviária Federal (PRF) a atribuição de realizar o patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

A mudança está prevista no texto da PEC 18/2025, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Na votação em segundo turno, realizada em 3 de novembro, os senadores aprovaram a proposta por 75 votos favoráveis e nenhum contrário. O texto foi encaminhado para promulgação e, até esta sexta-feira (13), ainda aguardava essa etapa.

A proposta altera o artigo 144 da Constituição Federal, que atualmente inclui a Polícia Ferroviária Federal entre os órgãos de segurança pública. Com a mudança, são revogados o inciso III do artigo, que cita a corporação, e o parágrafo 3º, que estabelece sua finalidade de patrulhar as ferrovias federais.

A nova redação amplia as atribuições da PRF, que passa a ter previsão constitucional para exercer o policiamento ostensivo em rodovias, ferrovias e hidrovias federais.

O que acontece com os profissionais da Polícia Ferroviária Federal?

O texto aprovado também estabelece regras para os profissionais que atuam na segurança ferroviária. De acordo com o artigo 3º da PEC, os trabalhadores relacionados na Portaria 76, de 13 de janeiro de 2012, do Ministério da Justiça, e outros que comprovarem vínculo de mesma natureza até aquela data serão transferidos para os quadros da Polícia Rodoviária Federal, conforme regulamentação em lei.

A proposta assegura a esses profissionais o direito de optar pela manutenção do cargo ou da função que exercem atualmente.

A medida busca resolver uma situação histórica de indefinição administrativa. Apesar de a Polícia Ferroviária Federal estar prevista na Constituição, a corporação nunca chegou a ser estruturada como uma força nacional com carreira própria, efetivo regularmente recrutado e presença operacional em toda a malha ferroviária federal.

Ao longo das décadas, trabalhadores ligados à segurança ferroviária permaneceram vinculados a diferentes estruturas do setor de transportes, inclusive empresas públicas e suas sucessoras.

Polícia Ferroviária Federal tem origem no Império

A trajetória histórica da Polícia Ferroviária Federal remonta a 26 de junho de 1852, durante o Segundo Reinado, quando o imperador Dom Pedro II publicou o Decreto nº 641, que autorizou a construção da primeira ferrovia brasileira e estabeleceu a chamada Polícia dos Caminhos de Ferro.

A atividade tinha como objetivo proteger as linhas ferroviárias, as instalações e os equipamentos, além de prevenir crimes e atos de vandalismo nas estruturas utilizadas para o transporte de passageiros e mercadorias.

Com o passar do tempo, a organização da segurança ferroviária passou por diferentes mudanças. Durante o período republicano, a instituição também ficou conhecida como Polícia Especial da União e teve atuação na Estrada de Ferro Central do Brasil.

Seus profissionais passaram a integrar estruturas vinculadas ao Ministério dos Transportes e prestaram serviços na antiga Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA) e, posteriormente, na Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU).

Segundo documentos da Câmara dos Deputados sobre a trajetória da categoria, esses trabalhadores permaneceram vinculados às empresas ferroviárias sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Constituição de 1988 reconheceu a corporação

A Constituição Federal promulgada em 1988 incluiu a Polícia Ferroviária Federal entre os órgãos responsáveis pela segurança pública no Brasil.

O artigo 144 estabeleceu que a corporação seria permanente, organizada e mantida pela União, estruturada em carreira e destinada ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.

Entretanto, a previsão não foi acompanhada pela criação de uma estrutura nacional capaz de colocar a instituição em funcionamento nos moldes previstos pela Constituição.

Em 1998, a Emenda Constitucional nº 19 atualizou a redação do dispositivo, mantendo a previsão de uma corporação permanente e estruturada em carreira.

A falta de regulamentação e de organização administrativa, porém, impediu a consolidação da PFF como uma força policial federal independente.

Reprodução Polícia Ferroviária Federal (PFF)





Privatização das ferrovias aumentou indefinição

Outro momento importante para a trajetória da categoria ocorreu na década de 1990, quando o governo federal iniciou o processo de desestatização da malha ferroviária.

Com a transferência da operação de diferentes trechos para empresas privadas, os profissionais que atuavam na segurança das ferrovias passaram a enfrentar indefinições sobre vínculos administrativos, atribuições e subordinação.

A fragmentação das estruturas ferroviárias dificultou ainda mais a organização de uma corporação nacional.

Ao longo dos anos, projetos legislativos tentaram regulamentar a Polícia Ferroviária Federal e estabelecer uma estrutura administrativa para a instituição. Contudo, as iniciativas não resultaram na consolidação de uma força nacional nos moldes previstos pela Constituição.

Com a PEC da Segurança Pública, o Congresso optou por retirar a previsão constitucional da PFF e concentrar na Polícia Rodoviária Federal as atribuições de policiamento ostensivo das vias federais terrestres e aquáticas.





PRF passa a atuar em ferrovias e hidrovias

A ampliação das atribuições da Polícia Rodoviária Federal é uma das principais mudanças previstas na PEC da Segurança Pública.

Além do patrulhamento das rodovias federais, a corporação poderá atuar na fiscalização e no policiamento ostensivo das ferrovias e hidrovias federais.

A alteração busca concentrar em uma mesma instituição federal a atuação policial nesses diferentes modais de transporte.

A efetiva implementação das novas atribuições dependerá da regulamentação prevista na legislação.

O iG procurou a associação representativa dos profissionais da Polícia Ferroviária Federal para comentar a retirada da corporação da Constituição, as consequências da mudança para os trabalhadores e o futuro da segurança nas ferrovias brasileiras. Até a publicação desta reportagem, a entidade não havia encaminhado respostas aos questionamentos.