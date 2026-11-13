Jim Wilson/ The New York Times Sede da Meta na Califórnia, EUA

A Meta, empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram, recebeu pelo menos R$ 522,7 milhões de campanhas eleitorais brasileiras em 2026. O valor representa um recorde e é quatro vezes maior do que o registrado nas eleições de 2022, colocando a companhia na liderança entre os fornecedores que receberam pagamentos de candidatos e partidos políticos.

Os números fazem parte de um levantamento baseado em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divulgado pelo g1 e confirmado pela reportagem do iG. A consulta considera dados parciais registrados até 11 de novembro. O total ainda pode aumentar, já que as campanhas que disputaram o segundo turno têm até sábado (14) para apresentar a prestação de contas final.

Além do crescimento expressivo dos pagamentos, os dados mostram uma diferença significativa entre os partidos. O PL foi o que mais destinou recursos à empresa, com R$ 119,3 milhões, quase o dobro do valor gasto pelo PT, que declarou R$ 64,7 milhões.

Meta concentra cada vez mais dinheiro das campanhas

O crescimento dos pagamentos à empresa chama a atenção quando comparado às eleições anteriores. Em 2018, a Meta recebeu aproximadamente 23 vezes menos do que o valor registrado em 2026.

A participação da companhia no total de despesas declaradas pelos candidatos também aumentou a cada disputa. Nas eleições gerais de 2018, os pagamentos representavam 0,7% dos gastos. Em 2020, nas eleições municipais, passaram para 1%. Dois anos depois, chegaram a 1,9%.

O avanço continuou em 2024, quando a fatia alcançou 3%. Em 2026, o percentual chegou a 8% do total gasto pelas campanhas, considerando os dados parciais disponíveis no TSE.

PL lidera pagamentos; Flávio Bolsonaro aparece em primeiro

Na comparação entre os partidos, o PL aparece isolado na primeira posição, com R$ 119,3 milhões destinados à Meta. O valor representa quase o dobro do desembolso do PT, que somou R$ 64,7 milhões.

Conteúdo gerado por IA Gastos com publicidade na Meta durante as eleições de 2026

Na sequência do ranking aparecem PSD, União Brasil e Republicanos. PL e PT também estão entre as legendas que recebem as maiores parcelas do Fundo Eleitoral, formado por recursos públicos distribuídos aos partidos conforme critérios estabelecidos pela legislação.

Entre os candidatos, Flávio Bolsonaro (PL) liderou os pagamentos à empresa, com R$ 18,4 milhões. A quantia corresponde a 16% de todas as despesas declaradas por sua campanha.

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na segunda posição, com R$ 13,5 milhões, o equivalente a 14,4% dos gastos totais de sua campanha.

O ranking dos cinco maiores pagadores também inclui Raquel Lyra (PSD), governadora reeleita de Pernambuco, Fernando Haddad (PT), que disputou o governo de São Paulo, e Aécio Neves (PSDB), candidato ao Senado por Minas Gerais.

Como funciona o pagamento à Meta?

A maior parte do dinheiro recebido pela empresa vem do chamado impulsionamento de conteúdo. Na prática, candidatos e partidos pagam para aumentar a distribuição de publicações no Facebook e no Instagram, fazendo com que elas apareçam para um número maior de usuários.

Uma das características desse serviço é a possibilidade de escolher o público que receberá os anúncios. As campanhas podem direcionar as publicações conforme determinados perfis de usuários, ampliando a divulgação de propostas, imagens e mensagens dos candidatos.

A Meta não é responsável pela produção da propaganda eleitoral. Seu serviço consiste em ampliar o alcance do material publicado pelas campanhas.

A prática é permitida pela Justiça Eleitoral, mas existem restrições. O impulsionamento, por exemplo, não pode ser utilizado para atacar adversários políticos. Os anúncios também ficam disponíveis para consulta pública na Biblioteca de Anúncios da Meta.

Empresa recebeu mais que outros fornecedores

O volume destinado à Meta também chama a atenção quando comparado aos pagamentos feitos a outras empresas contratadas pelas campanhas.

A companhia recebeu mais de três vezes o valor destinado à segunda colocada no levantamento: a dLocal, responsável pelo processamento e pela intermediação de pagamentos, que recebeu R$ 141,1 milhões.

A diferença mostra a dimensão que a publicidade nas redes sociais assumiu no financiamento das campanhas brasileiras, especialmente diante do crescimento dos investimentos em plataformas digitais.

TSE multou a Meta em R$ 7,5 milhões

O recorde de pagamentos acontece em meio a questionamentos sobre a atuação da empresa durante as eleições. Na terça-feira (10), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou uma multa de R$ 7,5 milhões à Meta.

A decisão foi unânime. Os ministros concluíram que a companhia descumpriu determinações da Justiça Eleitoral relacionadas à igualdade na distribuição e no alcance de conteúdos impulsionados pelas campanhas dos candidatos à Presidência.

Durante o julgamento, a ministra Estela Aranha defendeu a criação de regras mais transparentes para fiscalizar o dinheiro público destinado às plataformas digitais.

A magistrada chamou a atenção para o volume de recursos recebidos pela empresa e para a dificuldade de acompanhar como esse dinheiro é utilizado. O tribunal ainda analisa outras ações que podem esclarecer se a conduta da plataforma provocou desequilíbrio na disputa e se houve intenção de favorecer alguma candidatura.

A Meta, por sua vez, nega ter interferido no processo eleitoral. A empresa afirma que cumpriu todas as determinações do TSE e que os problemas apontados foram falhas técnicas posteriormente corrigidas. Também atribui diferenças no alcance das publicações às estratégias adotadas pelas próprias campanhas e aos critérios utilizados para contabilizar visualizações repetidas de vídeos.

Lula voltou a criticar as plataformas digitais

A atuação das grandes empresas de tecnologia também foi tema de manifestações do presidente Lula após o resultado das eleições.

Depois de vencer o segundo turno, em 25 de outubro, o presidente afirmou ter enfrentado uma espécie de intromissão das plataformas digitais e voltou a defender a regulamentação do setor.

Em pronunciamento na televisão no domingo (8), Lula também acusou as grandes empresas de tecnologia de favorecerem conteúdos com desinformação e notícias falsas durante o processo eleitoral.

O debate sobre a fiscalização das plataformas ganhou força diante do crescimento dos investimentos em publicidade digital e dos questionamentos sobre a distribuição de conteúdos políticos nas redes sociais.