Marcela Gonzaga/iG Tempo muda e chuva deve se espalhar pelo país

A semana termina com muito calor e chuva em quase todas as regiões do país. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com os meteorologistas, uma grande massa de ar quente e úmido cobre boa parte do interior do país e mantém as temperaturas elevadas.

Porém, o fim de semana não será apenas de sol. Todo esse calor, associado à presença de umidade, faz com que as nuvens aumentem e se tragam pancadas fortes de chuva.

As tempestades são esperadas em áreas das regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e do oeste da Região Nordeste.

Ao todo, nesta sexta-feira (13), 13 estados estão sob alerta amarelo de tempestades do Inmet. O aviso indica perigo potencial e previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e queda de granizo.

Porém, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Veja a previsão por região:

Sul

Nesta sexta-feira (13), A Região Sul termina com tempo mais estável. Porém, ainda há possibilidade de chuvas isoladas.

A previsão indica instabilidades para diferentes áreas do Paraná, embora exista e em pequenas partes de Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, o tempo fica mais firme, com sol forte e predomínio de poucas nuvens.

Nas capitais, em Florianópolis e Porto Alegre (RS), não deve chover. A região é a única que não está sob o aviso do Inmet para tempestades.

Sudeste

As áreas de instabilidade voltam a atingir o Sudeste nesta sexta-feira (13), com aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. O alerta está vigente para quase toda a região.

Apenas a parte mais ao nordeste de Minas Gerais e do Espírito Santo ficam fora da área do aviso. Ainda assim, há possibilidade de chuva.

O calor e a umidade deixam o tempo abafado durante o dia e, ao final da tarde, chove forte com trovoadas em São Paulo, no Triângulo Mineiro, grande parte de Minas Gerais, no centro e sul do Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

O Climatempo estima que 15 mm de chuva atinjam a capital, no formato de pancadas isoladas a partir da tarde.

Mesmo com o aviso de tempestades, as temperaturas permanecem elevadas, podendo chegar a 32°C em alguns pontos, como na cidade do Rio de Janeiro.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste também vai ser afetado por fortes áreas de instabilidade nesta sexta-feira (13). O a viso amarelo de perigo potencial para tempestades é válido em toda a região.

Sendo assim, o Inmet informou que há possibilidade de chuva em todas as áreas desde cedo. Ao longo do dia, com o aquecimento e a alta umidade do ar, as nuvens se intensificam e ocorrem pancadas fortes de chuva com trovoadas em toda a região.

O tempo fica mais fechado em grande parte do Mato Grosso do Sul e na área mais ao sul de Goiás. No Distrito Federal, a nebulosidade predomina durante o dia, e a temperatura fica um pouco mais amena.

Mesmo com chuva, o calor persiste e as máximas podem chegar a 35°C em alguns pontos, como na capital Cuiabá.

Norte

A semana termina com muito calor na Região Norte. Porém, a previsão indica que, nesta sexta-feira (13), o forte calor e a umidade formam nuvens carregadas, que podem ocasionar pancadas de chuva com trovoadas.

As instabilidades devem atingir parte do Amazonas, o Acre, Rondônia, parte do Pará e do Tocantins. Nesses pontos, há também o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Em outras áreas do Tocantins ocorrem pancadas de chuva ao longo do dia. Há também possibilidade menor de chuvas isoladas em Roraima, no litoral do Pará e no norte e leste do Amapá.

Não há previsão de chuva apenas para o leste de Roraima, parte do Amapá e para áreas mais ao norte do Pará, como na capital Belém (PA).

O estado do Amapá vem registrando condições de tempo seco, com pouca ou nenhuma chuva em novembro.

Porém, no norte e no leste do Amapá, o Inmet informou que a aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) pode favorecer a ocorrência de pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de trovoadas.

Mesmo com as chuvas, as temperaturas seguem altas, podendo chegar a mais de 35 °C em alguns pontos.

Nordeste

Nesta sexta-feira (13), o calor com muitas nuvens são os principais destaques no Nordeste, conforme informou o Inmet.

As temperaturas ficam mais amenas apenas no litoral sul da Bahia. As nuvens aparecem em toda a região e há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em áreas do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco e da Bahia.

Em áreas do estado baiano, há o aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. Nas demais áreas, apesar das nuvens, não deve chover.

O dia será quente e de muito calor. A temperatura mínima nas capitais varia entre 24 °C e 26 °C. As máximas podem chegar próximas dos 40°C em alguns pontos, como na capital do Piauí, Teresina.



