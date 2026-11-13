Reprodução/TikTok Jovem morre após ataque de tigresa durante gravação para TikTok

Um jovem de 19 anos morreu após ser atacado por uma tigresa durante a gravação de um vídeo para o TikTok em uma fazenda particular no Paquistão. O animal foi retirado de uma jaula a pedido do influenciador digital Nouman Hassan, que pretendia produzir conteúdo para as redes sociais.

O caso aconteceu na quarta-feira (11), na região de Kahna, em Lahore. A vítima, identificada como Talha, trabalhava na propriedade e estava no local quando o felino atacou. O rapaz sofreu ferimentos graves e foi levado a um hospital, mas morreu durante o atendimento.

Após o episódio, a polícia prendeu o influenciador e o proprietário da fazenda, identificado como Fayyaz. As autoridades investigam as circunstâncias do ataque, incluindo possíveis falhas de segurança, a autorização para manter o animal em cativeiro e uma suposta tentativa de esconder o que aconteceu.

Segundo a polícia de Lahore, houve uma tentativa inicial de apresentar o episódio como um ataque de cachorro. Contudo, a investigação apontou que os ferimentos do jovem foram provocados pela tigresa.

Como aconteceu o ataque durante a gravação

De acordo com informações divulgadas pela imprensa internacional, Nouman Hassan foi até a propriedade para gravar um vídeo com o animal. A tigresa foi retirada da jaula a pedido do criador de conteúdo.

Durante a atividade, o felino teria saído do controle e atacado Talha, funcionário da fazenda. O jovem foi socorrido em estado grave e encaminhado a uma unidade hospitalar, mas não resistiu.

O pai e o irmão da vítima também trabalhavam na propriedade e teriam presenciado o episódio, segundo relatos divulgados pela imprensa local.

A polícia informou que a versão inicial apresentada sobre a morte apontava um cachorro como responsável pelos ferimentos. No entanto, as investigações posteriores identificaram a tigresa como o animal envolvido.

Em comunicado, a polícia de Lahore afirmou que a produção de conteúdo para redes sociais não pode colocar vidas em risco.

"Uma paixão pelo TikTok não pode ser mais importante do que uma vida humana", declarou a corporação, segundo a imprensa internacional.

Influenciador e dono da fazenda foram presos

Nouman Hassan e o proprietário da propriedade, Fayyaz, foram detidos após o episódio. A investigação busca esclarecer a responsabilidade de cada um na condução da atividade que terminou com a morte do funcionário.

As autoridades também apuram se a fazenda possuía autorização para manter a tigresa e se cumpria as exigências de segurança para a criação de animais selvagens.

A tigresa foi retirada da propriedade e entregue ao departamento responsável pela proteção da vida selvagem no Paquistão.

A polícia informou que também vai investigar possíveis negligências e a tentativa de apresentar uma versão diferente para as circunstâncias da morte.





Quem é Nouman Hassan

Nouman Hassan é um influenciador paquistanês conhecido por publicar vídeos com animais selvagens, especialmente grandes felinos. Em suas redes sociais, ele compartilha gravações nas quais aparece próximo de tigres e outros animais mantidos em propriedades particulares.

Em um dos vídeos publicados em seu perfil no Instagram, o criador de conteúdo aparece tentando beijar um tigre acorrentado. Em outra gravação, ele acaricia um leopardo que, em determinado momento, salta em sua direção.

O episódio envolvendo a morte de Talha reacendeu o debate sobre os riscos de manter animais selvagens em propriedades particulares e utilizá-los em produções para redes sociais.

A investigação policial continua para determinar se a fazenda estava regularizada e quais medidas poderiam ter evitado o ataque.