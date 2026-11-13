Divulgação/Airbus A350-1000ULR, da Airbus

Um avião da Airbus entrou para o Guinness World Records após completar um voo de 24 horas e 24 minutos sem escalas entre Melbourne, na Austrália, e Toulouse, na França. A aeronave percorreu 23.155 quilômetros, estabelecendo a maior distância já registrada em um único voo por um modelo comercial de passageiros.

A marca foi reconhecida oficialmente na segunda-feira (09), mais de três meses depois da viagem, realizada em 27 e 28 de julho. O recorde pertence ao A350-1000ULR, desenvolvido para a companhia australiana Qantas. O avião ainda passa por testes e não transportava passageiros pagantes.

@flightradar24 It’s a historic day here in Toulouse. I’m sharing this video I took this morning – on arrival, it took a little tour of the airport before landing. https://t.co/Bp6Lg9yrik — M Fontaine (@israfuti) July 28, 2026

A bordo estavam 13 pessoas, entre pilotos, engenheiros da Airbus e da Qantas e um representante da Federação Aeronáutica Internacional (FAI).

Avião cruzou três continentes e dois oceanos

O A350-1000ULR decolou de Melbourne às 17h27 de 27 de julho, pelo horário local, e pousou em Toulouse às 9h51 do dia seguinte.

A rota foi planejada para exigir o máximo da autonomia da aeronave. Depois de sobrevoar Sydney, o avião atravessou o Oceano Pacífico em direção à América do Norte, cruzou o continente, seguiu pelo Atlântico e passou sobre Londres antes de chegar à França.

Durante a viagem, a tripulação acompanhou dois amanheceres e dois entardeceres, consequência da duração do voo e das mudanças de fuso horário.

A operação chamou atenção também fora da indústria aeronáutica. Segundo o Flightradar24, 3,65 milhões de usuários acompanharam o trajeto em tempo real, tornando-o o segundo voo mais monitorado da história da plataforma.

Os dados utilizados para homologar a marca foram validados de forma independente pela Federação Aeronáutica Internacional e pelo Flightradar24.

O que permitiu ao Airbus voar por mais de 24 horas?

O avião utilizado no recorde é uma versão modificada do A350-1000, chamada A350-1000ULR, sigla em inglês para Ultra Long Range, ou alcance ultralongo.

Uma das principais alterações é a instalação de um tanque adicional com capacidade para aproximadamente 20 mil litros de combustível. A mudança amplia a autonomia em cerca de 1.850 quilômetros em relação ao modelo convencional.

O sistema de combustível também recebeu adaptações para permitir operações mais longas, sem necessidade de reabastecimento.

O voo de julho fez parte do programa de certificação do modelo. A Airbus precisava demonstrar que a aeronave conseguiria permanecer em operação por mais de 23 horas, incluindo os procedimentos em solo anteriores à decolagem e posteriores ao pouso.

Com 24 horas e 24 minutos de voo, o teste superou essa exigência e também ultrapassou o recorde anterior de distância estabelecido por um Boeing 777-200LR em 2005.

Qantas quer ligar Austrália a Londres e Nova York sem escalas

O avião foi desenvolvido para o projeto Sunrise, da Qantas, que pretende oferecer ligações diretas entre Sydney e cidades como Londres e Nova York.

Atualmente, passageiros que viajam entre Sydney e Londres precisam fazer ao menos uma conexão. Com o novo modelo, a companhia planeja operar o percurso sem paradas, em viagens que podem durar até 22 horas.

A Qantas encomendou 12 unidades do A350-1000ULR. A previsão divulgada pela companhia é receber a primeira aeronave em abril de 2027 e iniciar a rota direta entre Sydney e Londres em outubro do mesmo ano.

Apesar de o teste ter superado 24 horas, os voos comerciais planejados serão mais curtos. A duração dependerá das condições meteorológicas, dos ventos e das rotas utilizadas.

O recorde demonstra a autonomia alcançada pelo avião, mas ainda não representa a entrada em operação de uma linha regular com essa duração.