Reprodução 15 crianças compartilham agulha em escola e vão para o hospital

Quinze crianças, com idades entre 11 e 14 anos, precisaram de atendimento médico após compartilharem uma lanceta utilizada para medir a glicose no sangue durante uma brincadeira em uma escola da zona rural de Porto Franco, no Maranhão. O caso aconteceu na terça-feira (10), na Escola Rosa Rodrigues, localizada na região do Caiçara.

Segundo a Prefeitura de Porto Franco, uma das crianças levou para a unidade de ensino um aparelho utilizado por um familiar com diabetes. Durante a brincadeira, os estudantes passaram a compartilhar as lancetas, pequenas agulhas usadas para perfurar a ponta do dedo e coletar uma gota de sangue para a medição da glicemia.

A situação foi descoberta pela diretora da escola na tarde do mesmo dia. Depois de identificar os alunos envolvidos, a direção comunicou o ocorrido à Secretaria Municipal de Saúde na quarta-feira (11).

Crianças passaram por testes de infecções

Na manhã de quinta-feira (12), os 15 estudantes foram encaminhados ao Hospital e Maternidade Aderson Marinho, em Porto Franco. No local, realizaram testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, além de passarem por uma avaliação da situação vacinal.

De acordo com a administração municipal, todos os exames apresentaram resultados negativos.

Apesar dos primeiros resultados, as crianças também foram encaminhadas ao Socorrinho, em Imperatriz, para uma avaliação médica mais detalhada e a realização dos procedimentos necessários.

Entre as medidas avaliadas pelas equipes de saúde está a possibilidade de utilização da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), tratamento preventivo indicado em determinadas situações de possível exposição ao HIV. A necessidade da medicação depende da avaliação dos profissionais de saúde.

Estudantes receberam acompanhamento médico

Em nota, a Prefeitura de Porto Franco informou que todas as crianças estão bem e já retornaram para casa, onde permanecem sob os cuidados dos familiares.

O município também afirmou que mobilizou equipes da Secretaria de Saúde, incluindo profissionais da Atenção Primária e da área de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), para acompanhar o caso.

A Secretaria Municipal de Educação disponibilizou transporte e acompanhamento para garantir o deslocamento dos estudantes até as unidades de saúde.

Prefeitura faz alerta sobre materiais perfurocortantes

Após o episódio, a administração municipal orientou pais e responsáveis a manterem lancetas e outros materiais perfurocortantes fora do alcance de crianças e adolescentes.

O compartilhamento desses objetos deve ser evitado, já que o contato com sangue de outra pessoa pode representar risco de transmissão de infecções.

A prefeitura também reforçou que lancetas usadas não devem ser descartadas no lixo comum. O material precisa ser armazenado em recipientes rígidos apropriados, que podem ser entregues nas unidades de saúde.