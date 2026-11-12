Ricardo Stuckert/Presidência/Divulgação Presidente Lula (PT)

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu 890 doações individuais de R$ 13 após o Partido dos Trabalhadores (PT) convocar apoiadores a contribuir para quitar despesas da disputa presidencial de 2026. A iniciativa estabeleceu como meta de arrecadar R$ 7 milhões, mas os primeiros resultados mostram que a mobilização ainda está distante do objetivo.

Segundo informações da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, os 890 repasses haviam sido registrados até a última segunda-feira (9), data da atualização dos dados. Juntos, eles somaram R$ 11.570, o equivalente a aproximadamente 0,16% da meta estabelecida pela legenda.

O valor de R$ 13 foi escolhido por fazer referência ao número eleitoral do PT. A campanha incentivou os apoiadores a contribuir com essa quantia por meio de uma mobilização iniciada na semana anterior, com prazo inicialmente estabelecido até quarta-feira (11).

Por que o PT pediu doações para a campanha de Lula?

A arrecadação foi organizada pelo PT para levantar recursos destinados ao pagamento das despesas da campanha que reelegeu Lula no segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro.

O coordenador financeiro da campanha, José de Filippi, defendeu a participação dos apoiadores na iniciativa. A proposta era permitir que pessoas contribuíssem com pequenas quantias para ajudar a legenda a cumprir os compromissos financeiros assumidos durante a disputa.

A mobilização também foi divulgada como uma oportunidade de participação popular no financiamento da campanha, com a possibilidade de contribuições individuais de baixo valor.

O partido estabeleceu R$ 7 milhões como objetivo da arrecadação. Entretanto, considerando os dados divulgados até 9 de novembro, as contribuições de R$ 13 ainda representavam uma parcela pequena do montante pretendido.

Quanto a campanha de Lula arrecadou em 2026?

Desde a reeleição do presidente, a campanha havia recebido R$ 1,99 milhão, conforme os dados apresentados por O Globo.

Desse total, aproximadamente R$ 1,2 milhão veio do Fundo Partidário, recurso público destinado à manutenção das atividades dos partidos políticos. Outros R$ 746,3 mil foram obtidos por meio de financiamento coletivo, modalidade conhecida como vaquinha virtual, em que várias pessoas contribuem financeiramente para uma iniciativa.

Durante toda a disputa presidencial, o PT também recebeu recursos expressivos do próprio partido. A direção nacional da legenda repassou R$ 125,3 milhões para a campanha.

Os números fazem parte da movimentação financeira declarada à Justiça Eleitoral e podem sofrer alterações até a apresentação e análise das contas finais.

Quanto Lula gastou na campanha presidencial?

Nas eleições de 2026, o limite de despesas permitido para os candidatos à Presidência foi de R$ 88,94 milhões no primeiro turno e de R$ 44,47 milhões adicionais no segundo.

Com isso, o teto total de gastos para quem disputou as duas etapas chegou a R$ 133,41 milhões.

Na atualização mais recente considerada pela coluna, a campanha de Lula havia declarado R$ 132,01 milhões em receitas. Já as despesas informadas somavam R$ 93,88 milhões.

A diferença entre o total arrecadado e o limite de gastos não deve ser confundida com uma dívida ou com o valor que ainda precisa ser quitado. O teto eleitoral representa o máximo que uma campanha pode gastar, enquanto a prestação de contas registra as receitas e despesas efetivamente declaradas.





Quando Lula precisa prestar contas ao TSE?

O prazo para os candidatos que disputaram o segundo turno apresentarem a prestação de contas final termina em 14 de novembro, sábado.

A obrigação inclui a movimentação financeira dos dois turnos, com informações sobre os recursos recebidos e os gastos realizados durante a campanha.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a prestação de contas permite fiscalizar a origem dos recursos utilizados pelos candidatos e a destinação dos valores arrecadados.

Os dados também possibilitam verificar se as campanhas respeitaram os limites de gastos e as regras de financiamento eleitoral.

A documentação deverá ser encaminhada pelo sistema Conta+JE, plataforma utilizada pela Justiça Eleitoral para receber e organizar as informações financeiras das campanhas.

A partir da entrega, os dados poderão ser analisados pela Justiça Eleitoral, que verifica a regularidade das receitas e despesas declaradas.